انتبه.. هذه الأطعمة تسبب آلاما في المعدة عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلامًا في المعدة والغازات والانتفاخ، ما قد يؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية.

لذا نستعرض لكم بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب آلام في المعدة، وفق ما أورد موقع "boldsky".

1. الخضروات النيئة:

يمكن أن يسبب تناول الخضار النيئة مثل: الخرشوف والطماطم والبطاطا والباذنجان والفلفل آلامًا في المعدة ومشاكل في الأمعاء.

وتزيد الطماطم من إنتاج الحمض في معدتك بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية (وهي عضلة تحافظ على حركة الطعام في الاتجاه الصحيح في نهاية المريء)، ما يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضًا.

2. الأطعمة الغنية بالألياف:

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط، لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ، لذا حاول تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل التمرين مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأمعاء أو تقلصات في المعدة أثناء التمرين، وقد تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح وما إلى ذلك.

3. مضغ العلكة:

تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة بشكل متكرر، يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة وحتى يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي (IBS)، ويمكن أن يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الجيوب الهوائية، ما قد يسبب ألمًا في البطن وانتفاخًا، كما أنها تحتوي أيضًا على محليات صناعية قد تؤدي إلى آلام في المعدة.

4. منتجات الألبان:

يمكن لمنتجات الألبان (غير المخمرة) أن تهيج المعدة وتسبب آلامًا في البطن، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود اللاكتوز، وهو نوع من السكر يتحلل في جسمك إلى طاقة بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز، وإذا كان الفرد يفتقر إلى اللاكتاز، فإن منتجات الألبان ستسبب غازات كبيرة وانتفاخًا وإسهالًا، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العديد من أنواع حليب البقر على هرمونات يمكن أن تهيج بطانات المعدة.

5. المشروبات الغازية:

يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى مشاكل في المعدة، حيث يمكن أن تخلق الفقاعات الهواء في معدتنا وتؤدي إلى الغازات.

6. الكحول:

يمر الكحول عند تناوله عبر الجهاز الهضمي بسرعة ويمكن أن يسبب آلامًا في المعدة وغثيانًا وحركات أمعاء غير طبيعية، مثل الإسهال، بالإضافة إلى ذلك، فإن الكحول منخفض في العناصر الغذائية ويمكن أن يسبب التهابًا في الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.

7. الأطعمة الحارة:

يسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل بكميات كبيرة إلى تهيج بطانة المريء والمعدة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في معدتك، بينما يقلل في نفس الوقت الضغط في العضلة العاصرة للمريء ما يؤدي إلى اضطراب المعدة، وبعض المشاكل الشائعة المتعلقة بالمعدة والتي تسببها الأطعمة الحارة هي التهاب المعدة وقرحة المعدة.

8. الزبدة:

الكثير من الزبدة يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلامًا في المعدة، لذا يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلاً من الزبدة.