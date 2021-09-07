"بدي أسفل الفستان".. كيت هدسون بإطلالة مناسبة للمحجبات في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل أثارتها إطلالة الممثلة الأمريكية كيت هدسون، خلال حضورها العرض الأول لأحد الأفلام المشاركة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا.

كانت إطلالة هدسون مفاجئة حيث ظهرت مرتدية فستانًا يشبه فساتين المحجبات، فكان الفستان باللون البيج المقارب للون جلد الجسم، وبقصة منفوشة بالأسفل، بينما من أعلى كانت المفاجأة حيث كان الفستان حمالات لكنها اختارت أن ترتدي أسفه "بدي" من نفس اللون، وهي الإطلالة التي تميل لها معظم المحجبات.

ومن الناحية الجمالية اختارت الاعتماد على المكياج الناعم، بينما اختارت تسريحة الشعر الأصفر المنسدل على الكتفين.

يذكر أن مهرحان فينيسيا هو المهرجان الأكبر عالميا بعد كان، والأقدم تاريخيا، وتقام الدورة 78 من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري، ويتنافس على الجائزة الكبرى فيه 21 فيلما من مختلف بلدان العالم.