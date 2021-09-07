بعد ظهوره في مهرجان فينيسا.. من هو خابي لام الذي تحول من عاطل إلى مليونير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطف "خابي لامي" الشاب السينغالي الأسمر الأنظار نحوه خلال ظهوره بالدورة الـ٧٨ بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ذلك بعد أن نال شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتجاوز عدد المتابعين على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أكثر من 35 مليون متابع و100 مليون متابع على تيك توك وأكثر من 1.4 مليار إعجاب حول العالم.

وظهر خابي لام أمس الإثنين في مهرجان البندقية السينمائي "فينيسيا" في دورته الـ 78، الذي تتنافس فيه على جائزة "الأسد الذهبي" مجموعة أفلام تشكل مزيجا ذكيا من الإنتاجات الأمريكية، بحضور عدد كبير من نجوم هوليود.

وطل خلال ظهوره بإطلالة هوليودية كلاسيكية لافتة، مرتديًا بدلة سوداء وبابيون من نفس اللون، منسقًا معها قميصًا باللون الأبيض.

-من هو خابي لام؟

خابي لام هو شاب سنغالي يحمل الجنسية الإيطالية بعد أن عاش وتربى فيها، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

تداعيات فيروس كورونا كان سببًا في أن يبدأ "خابي" مشواره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يعمل في أحد المصانع قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب تداعيات وباء كورونا التي ضربت الاقتصاد الإيطالي، لكنه لم يستسلم للشعور بالفشل.

وانضم خابي إلى تطبيق تيك توك وبدأ في تصوير مقاطع فيديو كوميدية لا تتعدى مدتها دقيقة واحدة من غرفة نومه، ليصبح اليوم ثاني أكثر شخص متابعة على التطبيق بعد الشابة الأمريكية شارلي داميليو.

-بداية ظهور فيديوهات خابي

بدأ ظهور "خابي" على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس من عام 2020، لكن ذاع صيته وبدأت شهرته الحقيقية بعد عام واحد فقط من ظهوره.

واشتهر بنشر مقاطع فيديو قصيرة، يسخر فيها من بعض المشاهير أو الأشخاص العاديين الذين يقومون بأمور لا تستدعي التعقيد أو السخافة، وبإشارة من يديه يعبر عن بساطة فعل تلك الأشياء دون أي تعقيدات، ليصبح من خلال تلك الفيديوهات أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز المشاهير الذين تعرضوا إلى سخرية من خلال فيديوهات "خابي" الملكة إليزابيث الثانية، وهي تمسك سيفا بشكل مقلوب لتقطيع كعكة، وعلق على المنشور قائلا "آسف أيتها الملكة، لكن كان علي القيام بذلك، سوق آتي لزيارتك قريبا إذا كنت موضع ترحيب"، وحاز الفيديو على مشاهدات تجاوزت 4 ملايين مشاهدة.

وتشير التقديرات التي نشرها موقع News الأسترالي إلى أن قيمة صافي ثروة الشاب تتراوح بين 1.3 مليون و2.7 مليون دولار.