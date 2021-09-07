البنطلون بـ50 جنيها والفستان بـ200.. جولة في سوق أرخص أسعار ملابس بمصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أن تطأ قدامك منطقة الإسعاف وسط القاهرة (وسط البلد)، وتحديدًا بداية من شارع 26 يوليو، حتى تتشكل ملامح سوق وكالة البلح، أقدم أسواق العاصمة الذي أنشأ في سنة 1880، بداية من "استندات" ملابس مستعملة مختلفة بأسعار زهيدة على طول الرصيف، مرورا بالقطع "اللُقطة" على أرفف المحلات التي حصل عليها تجار السوق في صفقات من "كونتينرات بواقي التصدير".

وبين المتسوقين والباحثين عن ملابس "بواقي تصدير" أو مستعملة أو مرتجعات المولات الكبيرة والماركات، كان لـ"الخليج 365" جولة بين رواد السوق الذي لا ينفض طوال أيام الأسبوع وبداية من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

أينما تبحث عن ضالتك من الملابس ستجدها، وأي ما كان في جيبك من أموال ستشتري بها، حتى لو كانت خمسة جنيها فقط، ففي السوق هناك بعض قطع الملابس التي تبدأ بهذا السعر الزهيد.

ويعتقد الكثيرون ممن يترددون على "الوكالة" أنّ من بين تلك "الاستندات"، هناك كنز لا يعرف قيمته سوى المتسوق الذي يبحث جيدا عما يريد.

وتبدأ الأسعار بداية من 5 جنيها لبعض ملابس الأطفال، وصولا إلا 10 جنيهات لبعض قطع الحريمي مثل البيجامات، وتصل إلى 50 جنيها للبنطلونات، وحتى 180 للماركات مثل "زارا".

لا يقتصر المترددون على التجمع الشعبي الشهير على البسطاء ومحدودي الدخل وإن كانوا الأبرز، إنما كان لأبناء الطبقات الراقية نصيبا من بضائع السوق: "بيجيلنا كل الأنواع والأشكال والمستويات من الناس.. لأن السوق مش بس فيه المستعمل لا كمان ماركات عالمية ولبس جديد بيبقى لُقطة".. يقول عم عربي أحد أصحاب ملابس السوق الشهير.

فستان الممثلة سارة عبد الرحمن من سوق الوكالة

ولعل ما يعزز كلام "عم عربي" هو ما أعلنت عنه الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن، عبر صفحتها على "إنستجرام" باختيار فستان من سوق الوكالة، لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين في 2018، مقابل 370 جنيهاً، وبررت ذلك بأنها تحاول الحد من استخدام المنتجات الشخصية التي تضر بالبيئة، مثل صناعة الأزياء، وذلك عن طريق توزيع الملابس التي لم تعد بحاجة لها، أو شراء الملابس المستعملة.

في أحد محلات بيع الفساتين السوارية وفساتين الزفاف بسوق الوكالة، تراوحت الأسعار وانخفضت بشكل كبير مقارنة بمثيلاتها في الأسواق والمولات المختلفة، إذ يبدأ سعر الفستان السوريه من 200 إلى 1800 جنيه.

كما أن فساتين الزفاف بمختلف أذواقها وأنواعها تبدأ من 1500 جنيه، أما المستعمل منها تُباع على "اسندات" السوق ويبدأ سعرها من 500 جنيه.

في يوم الجمعة وهو أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا يأتي الزبائن من كل مكان حتى قرى الصعيد والدلتا، لشراء كل ما يريدونه بداية من الملابس مرورا بالأقمشة والمفروشات وغيرها.