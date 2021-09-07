صداع وضيق تنفس.. 6 أعراض لـ كورونا قد تستمر إلى الأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أجريت العديد من الدراسات بعد انتشار جائحة كورونا، وتوصلت إلى اكتشاف مقلق، وهو أن بعض الأشخاص الذي تعافوا من الفيروس ما زال يعانون ولم يشعروا بتحسن، وهو ما أطلق عليه اسم "كوفيد الطويل".

وفي هذا الإطار نستعرض بعضا من أعراض كورونا التي قد تستمر إلى الأبد وفقًا لموقع، eatthis.

- التعب

التعب شائع، إذ أبلغ بعض المتعافين عن إجهاد تراوح من خفيف إلى ساحق، واستمر لعدة أشهر، ما يجعل الأنشطة اليومية والعمل أمرًا صعبًا.

ووجدت العديد من الدراسات أن التعب هو أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعًا، وقد يُصاب البعض لفترة طويلة بالإرهاق أو الوهن بعد القيام ببعض المجهود البدني.

- ضباب الدماغ

أيضا تم الإبلاغ عن الارتباك أو عدم القدرة على التركيز، المعروف باسم "ضباب الدماغ"، وتشير إحدى التقديرات الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إلى أن ما يصل إلى 30% من المتعافين يعانون من نوع من الأعراض العصبية أو النفسية.

- صعوبة في التنفس

وفقًا لمستشفى جونز هوبكنز ميديسن الأمريكية، يمكن أن تؤدي الحالة السيئة من COVID-19 إلى تندب ومشاكل دائمة أخرى في الرئتين، ولكن حتى الالتهابات الخفيفة يمكن أن تسبب ضيقًا مستمرًا في التنفس.

- ألم في قدم كبار السن

تم الإبلاغ عن هذه الحالة، التي يتحول فيها نظام الاتصال بين الدماغ والأعصاب، من قبل بعض مرضى COVID أثناء الشفاء، يمكن أن تشمل الأعراض مشاكل في التنفس والنوم والهضم، وصداع نصفي، وتنميل في القدمين واليدين، وكذلك شعور بالحمل الزائد الحسي، وضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب المسببة للقلق.

- مشاكل قلبية

بما في ذلك التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب)، فأظهرت إحدى الدراسات أن 60٪ من المتعافين ظهرت عليهم علامات التهاب القلب المستمر، ما قد يؤدي إلى الأعراض الشائعة لضيق التنفس وخفقان القلب وسرعة ضربات القلب.

- الشعور بالدوار

الشعور بالدوار أو الإغماء أو المعاناة من تسارع ضربات القلب عند الوقوف من وضعية الجلوس هو حالة محبطة ومخيفة تُعرف باسم متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي POTS، وأبلغ العديد من الأشخاص الذين عانوا من كوفيد لفترة طويلة عن هذه الأعراض، والتي تنتج عن الارتفاع الحاد في معدل ضربات القلب عند الوقوف.

ليس من الواضح سبب كون تسرع القلب الانتصابي الوضعي من أعراض كورونا طويلة المدى، لكن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد يصاب المرضى به بعد مرض فيروسي، والتهابات خطيرة.

- آلام في الصدر

كوفيد يمكن أن يسبب التهاب القلب، ولكنه مرتبط أيضًا بنوع آخر من آلام الصدر، وقد يكون طويل الأمد، التهاب الغضروف الضلعي هو التهاب في الغضروف الذي يربط الأضلاع بعظم الصدر، ويمكن أن يصاحب الألم أحيانًا التورم، وهو ما يسمى متلازمة تيتز.