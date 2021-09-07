«مفاجأة حبيبي».. أول صور لخاتم خطوبة نور عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد مرور قرابة الشهر على إعلان نور عمرو دياب، خطبتها لشاب بريطاني ذو أصول إفريقية، شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة أثنا تقدمه لها بخاتم الخطوبة.

ونشرت «نور» صور تقدم خطيبها «كيران وودرورد»، بخاتم الخطوبة، إذ ظهر راكعًا على ركبته، مقدمًا الخاتم، ويبدو أنه من الألماظ، وعلقت ابنة الهضبة عمرو دياب على الصور: «بحبك.. مفاجأة حبيب حياتي»، وتفاعل معها متابعيها بالتعليقات والمباركات على الخطوبة.

وكان من ضمن المعلقين أختها جانا عمرو دياب، إذ كتب: «مبروك.. مبسوطة ليكم أنتم الاتنين».

خطوبة نور عمرو دياب

كانت نور عمرو دياب، أعلنت قبل قرابة الشهر، ارتباطها وخطبتها على الشاب «كيران وودرورد»، إذ ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أخيرًا تمت خطبتي من صديقي الجديد، وقررت أغير مكان سكني لجنوب لندن، وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على إيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي أشتريها».

ومنذ إعلان خطوبتها، تتصدر نور عمرو دياب، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي أعلنت بها خطوبتها، إذ أثارت الجدل وقتها حين، قالت إنها تنتقل للعيش في مدينة أخرى، مضيفة أنها سوف تصور «فلوج»، وهي مقاطع فيديو من تجهيزات انتقالها هي وخطيبها للبيت الجديد.

أول ظهور لخطيب نور عمرو دياب

جاء أول ظهور لخطيب نور عمرو دياب، في «فلوج»، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، ظهرت من خلاله وهي تستعرض ملابسها لأجل منزلها الجديد، وكانت المفاجأة، بظهور خطيبها معها للمرة الأولى، وكانا يتناولان الإفطار سويًا، قبل أن يستكملا رحلة التسوق، للتحضير لمنزلهما الجديد.