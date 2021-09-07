لحوم مدخنة وتونة بالمايونيز.. أفكار سهلة لتحضير ساندوتشات الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حيرة تقع فيها الأمهات صباح كل يوم، إذ تسعى دائمًا إلى تحضير أطعمة مختلفة وتقديمها لأطفالها وأسرتها في وحبة الإفطار، وغالبًا ما تكون الساندوتشات هي الحل الأمثل والأسرع، وفي الوقت ذاته تحرص أيضًا الأمهات على تقديم تلك الساندوتشات المختلفة.

في التقرير التالي، يقدم «هن» مجموعة مختلفة من الساندوتشات السريعة التي يمكن تقديمها لأطفالك، بحسب برامج الطبخ المقدمة على قناة «سي بي سي سفرة».

ساندوتش كاشير

قدمت الشيف زينب مصطفى، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل سندوتش الكاشير، بخطوات سهلة وسريعة.

مقادير ساندوتش كاشير

2 شريحة خبز فينو.

كاتشاب.

200 جرام لانشون مكعبات صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

جبنة شيدر مبشورة.

خيار.

جزر.

طريقة عمل ساندوتش كاشير

- يشوح البصل واللانشون في الزيت على النار.

- يتم بشر الجزر والخيار، ثم يقلب الخليط كله لمدة أقل من دقيقة.

- يدهن الخبز بالكاتشاب.

- تضاف الحشوة على شرائح الخبز.

- يوضع الساندوتش بعد تجهيزه على الشواية داخل الفرن بين 5 إلى 7 دقائق.

ساندوتش لحوم مدخنة

عرض الشيف الشربيني طريقة ساندوتش لحوم مدخنة، من خلال برنامجه «الشيف» الذي يقدمه على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير ساندوتش لحوم مدخنة

لانشون مدخن.

تركي مدخن.

روست بيف.

فلفل أحمر ألوان.

جبنة جودة أو فلامنك.

خس.

مايونيز.

كانتشب.

خيار.

طماطم شيري.

طريقة تحضير ساندوتش لحوم مدخنة

- وضع الخيار والخس في الساندوتش.

- إضافة الروزبيف أو التركي، ثم وضع طماطم شيري، والكاتشب أو المايونيز، وتقدم الوصفة مع البطاطس المحمرة.

ساندوتش تونة بالمايونيز

ساندوتش تونة بالمايونيز، من الأنواع اللذيذة والسهلة، التي عرضتها الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير ساندوتش تونة بالمايونيز

350 جرام تونة.

كرفس مفروم.

شبت مفروم.

بصل أخضر حلقات.

3/4 كوب مايونيز.

1 ملعقة صغيرة مستردة.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل.

توست أبيض.

طريقة ساندوتش تونة بالمايونيز

- في الكبة يخلط الكرفس والشبت والتونة والبصل الأخضر والمايونيز والمستردة وعصير الليمون والملح والفلفل.

- يحمص التوست في قليل من الزبدة في الجريل.

- يحشى بخليط التونة، ويقدم ساخنا.