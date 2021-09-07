6 زيوت طبيعية تمنع تساقط الشعر.. أبرزها الميرمية والشاي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتباهى بشعرها وجمالها، لكن سرعان ما يزول الانبهار بوقوفها أمام المرآة، لتنظر إلى الكم الهائل من خصلات شعرها التي تتساقط، بعد فشل مستمر من العلاجات التي استخدمتها، آملة في حل المشكلة الشائعة، التي تواجه الرجال والنساء على حد سواء، ربما تعددت الأسباب ما بين ضعف بالجسم أو نقص العناصر الغذائية الصحية، ويبقى الحل هو الهدف الذي يسعى إليه الجميع للقضاء على المشكلة المزعجة.

وبعيدًا عن العلاجات والأدوية التي تحتوي على عناصر كيميائية، تبقى الزيوت الطبيعية هي الأفضل في علاج مشكلة تساقط الشعر، التي ترجع إلى الشيخوخة أو فقدان الوزن، وغيرها من أسباب مختلفة، وفي التقرير التالي بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، نرصد مجموعة من الزيوت الطبيعية التي يفضل استخدامها لمنع تساقط الشعر.

زيت النعناع

زيت النعناع يعمل على زيادة الدورة الدموية في المنطقة التي تقوم بوضعه عليها، وإذ كانت فروة الرأس، فيعمل ذلك على تعزيز الدورة الدموية، مما يحفز نمو الشعر.

زيت خشب الأرز

يساعد زيت خشب الأرز على توازن الغدد الموجودة في فروة الرأس التي تنتج الزيت، كما أن هذا الزيت عامل مضاد للفطريات والبكتيريا، ويحافظ على فروة الرأس نظيفة ما يساعد على نمو الشعر.

زيت إكليل الجبل

يعمل زيت إكليل الجبل، بشكل مباشر على تحفيز نمو الشعر، مثل مادة المينوكسيديل الكيميائية، المستخدمة في علاج تساقط الشعر لكثير من العلاجات، كما يعد هرمون «ديهدروتستوستيرون» من أسباب تساقط الشعر، إذ يعمل على تخفيف الشعر وتساقطه، في حين أن زيت إكليل الجبل يقلل من مستويات هذا الهرمون في الشعر.

زيت الزعتر

إذا كنت تعاني من داء الثعلبة، الذي يعمل على تساقط الشعر، يمكنك استخدام زيت الزعتر المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي تمنع تساقط الشعر.

زيت الميرمية

يحتوي زيت الميرمية على مادة تسمى أسيتات ليناليل، التي تجعل شعرك أقوى، وتمنعه من التكسر والسقوط.

زيت شجرة الشاي

غالبًا ما يستخدم زيت شجرة الشاي، كعنصر في الشامبو لعلاج قشرة الرأس، نظرًا لما يتمتع به من تطهير قوي وتأثيرات مضادة للبكتيريا.