الامارات | النيابة المصرية تنشر أدلة تورط «يوتيوبر» شهير بقضية تحرش

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تنشر أدلة تورط «يوتيوبر» شهير بقضية تحرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أدلة تحقيقات النيابة العامة المصرية، عن تورط «يوتيوبر»، مشهور في قضية تحرش ضحيتها سما محمد زكي، بحجة بطولة فيلم بقصد الشهرة.

وقال ضابط بوحدة مكافحة جريمة تقنية المعلومات بحسب صحيفة «الوطن» إن المجني عليها تلقت محادثة عبر تطبيق «واتس أب» من «اليوتيوبر» أحمد حسن، يحرضها خلالها على «الفسق»، بعد إعلانه عن حاجته لفتاة تلعب دور بطولة في فيلم قصير.

وقال الضابط أن «اليوتيوبر» «راودها عن نفسها وتحرش بها لفظيا وعرض عليها لقاء في فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن طلبه صورا خاصة منها».

واستمعت النيابة العامة للمجني عليها، والتي أكدت أن المتهم «تحرش» بها لفظيا، و«حرّضها على الفسق وممارسة علاقات آثمة» نظير أن تكون مشهورة، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم قصير، كما أكدت المجني عليها، أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية له، وعلى استعداد أن يدلين بأقوالهن في الوقائع التي تعرضن لها.

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