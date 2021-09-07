من شكل العين.. تعرفي على رسومات الآيلاينر المناسبة لكِ

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر الآيلاينر من الأدوات التجميلية المهمة لإبراز جمال العين، ولكل عين رسمة مختلفة، تحتاج إلى طريقة معينة عند تحديدها، لتنسيق عملية التجميل بشكل متكامل، حتى أصبح الآيلاينر، من أساسيات وضع المكياج لدى كثير من النساء، خاصة أنه يبرز شكل العين ويوضح مدى جمالها.

ومع بحث السيدات والفتيات المستمر، عن الرسمة المناسبة لشكل أعينهم، قدم موقع «beautyinsider»، مجموعة من النصائح المناسبة عند تحديد العيون حسب طبيعتها.

العيون اللوزية

من أشكال العيون التي تليق بها الكثير من رسومات الآيلاينر والظلال، ويمكن استخدام الكحل داخل العين مع الآيلاينر، لزيادة سحر العيون اللوزية.

العيون الضيقة

العيون الضيقة تختلف عن اللوزية، في أنها لا تتحمل خطوط الآيلاينر العريضة والماسكارا المكثفة، بل تحتاج إلى مكياج خفيف وفاتح، مع طبقات بسيطة من الماسكارا، لإطالة الرموش، أو الاكتفاء بخط رفيع جدا من الآيلاينر، يسير على خط الرموش العليا مباشرة.

العيون المتباعدة

تحتاج العيون المتباعدة إلى توزيع الآيلاينر على كامل حدود العينين، لإبراز جمالهما، ومد خط الآيلاينر على الزوايا الداخلية من الأعلى والأسفل، ويمكن مد الخط إلى خارج العنين، مما يزيد جمالهما.

العيون المتقاربة

في العيون المتقاربة يجب الحرص على إبعاد الآيلاينر، عن الزوايا الداخلية، حتى لا تضيق العيون أكثر، ويمكن الاكتفاء بتحديد العيون من الخارج فقط، مع البدء من منتصف خط الرموش العلوي، وتمديد الخط قليلا نحو الخارج، مما يعطي مزيدا من المسافة في العين المتقاربة.