الامارات | إغلاق مركز «لسمكرية بني آدمين» في الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز «لسمكرية بني آدمين» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 سبتمبر 2021

كشفت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي في مصر، إغلاق مركز جديد لمنتحلة صفة إخصائية العلاج الطبيعي في مدينة الإسكندرية، على غرار " سمكري البني آدمين الشهيرة" ولكن هذه المرة لسيدة.

وأشارت النقابة في بيان لها نشرته صحيفة «الوطن» أنها «استطاعت رصد وغلق والقبض على المدعوة (م. ف. حمدان) أخصائية عناية بالبشرة، بتهمة انتحال صفة إخصائي العلاج الطبيعي».

وأعلن نقيب إخصائي العلاج الطبيعي، سامي سعد، أن «النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب، لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية التي تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة تشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى».

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