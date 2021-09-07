الامارات | شاكوش موقوف عن الغناء نهائيا والبحراوي شهرين.. «الموسيقيين» تصدر قرارات للمطربين في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش موقوف عن الغناء نهائيا والبحراوي شهرين.. «الموسيقيين» تصدر قرارات للمطربين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تزال أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزميله رضا البحراوي، تلقي بظلالها ونتائجها على الساحة الغنائية في مصر، حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية من ساعات قرارات جديدة، اشترطت فيه الأداء والغناء بوجود فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ومنع الغناء على أي «فلاشة» أو مسجل صوتي.

وتضمن البيان إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائيًا، وسحب ترخيص مزاولته المهنة، إضافة إلى إيقاف رضا البحراوي شهرين، وتحملهما أجر الفرقه الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

وقامت النقابة بتحقيق مع شاكوش والبحراوي وتناول التحقيق مع شاكوش إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة، والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح. وقالت النقابة في قرارها إن سبب إيقاف شاكوش هو التقليل من قيمة شعبة الإيقاع وإهانتها أمام الجمهور على خشبة المسرح، لأنه يستخدم "فلاشة" لتشغل أغانيه ليحرك شفاهه مع الأغنية المسجلة.

شاكوش وجّه رسالة للفنان هاني شاكر، بعد صدور قرار منعه عن الغناء من قِبل نقابة المهن الموسيقية وقال خلال مداخلة تلفزيونية «دي أول غلطة ليا واعتذرنا أنا ورضا البحرواي وقولنا في الفيديو اللي أعلنا فيه صلحنا على مواقع التواصل الاجتماعي أننا سوف نكمل صلحنا بالنقابة».

وقال مصدر رسمي في النقابة أن العقوبة تم تخفيفها على البحراوي بينما غلظت على شاكوش لان البحراوي لم يتجاوز بالحديث والالفاظ النابية مثلما فعل شاكوش على المسرح واخترق كل الحدود المسموحة في الخلاف والانتماء لاي مهنة محترمة.

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على ضرورة الالتزام بقواعد الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل، ووضع قواعد مهمة يجب على المطرب اتباعها ومنها: المنظر الخارجي للمطرب قبل الصعود على خشبة المسرح

حيث يجب على المطرب قبل صعوده على المسرح أن يكون ذا مظهر لائق، من حيث اختيار ألوان اللبس وحجمها وتسريحة الشعر المناسبة للذوق العام، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة ليجذب الجمهور



يجب على المطرب أو المطربة استخدام تعابير الوجه والعينين الملائمة مع الكلمات المغناة، كما يجب أن يستخدم حركات اليدين للوصول لأقصى درجة انفعال ملائمة في أثناء الغناء على المسرح ويتدرب جيدًا على هذه التعبيرات، والاهتمام باختيار الأغنية المناسبة لكل صوت، والاهتمام باختيار الطبقة المناسبة لكل صوت - الاهتمام باختيار المقام المناسب لكل صوت.

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