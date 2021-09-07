8 علامات تدل على نقص الفيتامينات فى جسمك.. أبرزها تقرحات الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إن اتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ له فوائد عديدة، ولكن قد يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض غير السارة.

وتعد هذه الأعراض هي طريقة جسمك للتعبير عن النقص المحتمل في الفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يساعدك التعرف عليها في تعديل نظامك الغذائي.

لذا نستعرض في هذا التقرير العلامات الثمانية الأكثر شيوعًا لنقص الفيتامينات، وفق ما أورد موقع "healthline".

1- تقصف الشعر والأظافر:

قد تتسبب مجموعة متنوعة من العوامل في تقصف الشعر والأظافر، واحد منها هو نقص البيوتين.

ويساعد البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، ويعد نقصه نادرًا جدًا، ولكن عند حدوثه، يسبب هشاشة أو ترقق أو تقصف الشعر والأظافر من أكثر الأعراض الملحوظة.

وتشمل الأعراض الأخرى لنقص البيوتين التعب المزمن وآلام العضلات والتشنجات والوخز في اليدين والقدمين.

2- تقرحات الفم أو تشققات في زوايا الفم:

قد تكون الآفات داخل الفم وحوله مرتبطة جزئيًا بعدم كفاية تناول بعض الفيتامينات أو المعادن، على سبيل المثال، تقرحات الفم، والتي يشار إليها أيضًا باسم قرح الفم، غالبًا ما تكون نتيجة لنقص في فيتامين B أو الحديد.

وتشير إحدى الدراسات الصغيرة إلى أن المرضى الذين يعانون من تقرحات الفم لديهم احتمالية ضعف مستويات الحديد المنخفضة.

3- نزيف اللثة:

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح والمناعة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة، ما يساعد على منع تلف الخلايا، ولا يصنع جسمك فيتامين سي من تلقاء نفسه.

لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات كافية منه هي من خلال النظام الغذائي، ويعد نقص فيتامين سي نادر في الأفراد الذين يستهلكون ما يكفي من الفواكه والخضروات الطازجة، لذا يمكن أن يؤدي استهلاك القليل جدًا من فيتامين سي من خلال النظام الغذائي لفترات طويلة إلى ظهور أعراض النقص، بما في ذلك نزيف اللثة وحتى فقدان الأسنان.

4- ضعف الرؤية الليلية ونمو أبيض على العينين:

قد يؤدي انخفاض تناول فيتامين (أ) إلى ضعف الرؤية الليلية أو حدوث نمو جزء أبيض على العيون، ويمكن أن تساعد إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين أ إلى نظامك الغذائي إلى تجنب هذه الأعراض أو تقللها.

5- بقع متقشرة وقشرة الرأس:

التهاب الجلد الدهني (SB) وقشرة الرأس هما جزء من نفس مجموعة اضطرابات الجلد التي تؤثر على المناطق المنتجة للدهون في الجسم، وكلاهما ينطوي على حكة وتقشر الجلد.

وتقتصر قشرة الرأس في الغالب على فروة الرأس، في حين أن التهاب الجلد الدهني يمكن أن يظهر أيضًا على الوجه وأعلى الصدر والإبطين والفخذ، وقد تحدث قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني بسبب العديد من العوامل، مع اتباع نظام غذائي فقير بالمغذيات، على سبيل المثال، قد يلعب كل من مستويات الدم المنخفضة من الزنك والنياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) والبيريدوكسين (فيتامين ب 6) دورًا.

6- تساقط الشعر:

الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك وحمض اللينوليك والنياسين والبيوتين، ضرورية لنمو الشعر، لذا فالوجبات الغذائية الغنية بها قد تساعد في منع تساقط الشعر.

7- نتوءات حمراء أو بيضاء على الجلد:

قد يرتبط عدم كفاية تناول الفيتامينات A و C بالتقرن pilaris ، وهي حالة تؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء أو بيضاء على الجلد.

8- متلازمة تململ الساق:

غالبًا ما ترتبط متلازمة تململ الساق بانخفاض مستويات الحديد، لذا من الأفضل على هؤلاء المصابين بهذه الحالة زيادة تناولهم للأطعمة الغنية بالحديد.