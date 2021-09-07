إنذار مبكر لا تهمله.. 6 أعراض غير مباشرة تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم صعوبة اكتشاف سرطان الرئة، لأ أعراضه لا تظهر إلا في مرحلة متقدمة عندما ينمو الورم بشكل كبير، بما يكفي للضغط على الأعضاء الأخرى، لكن توجد بعض الاشارات التحذيرية التي يمكن الانتباه إليها، نقلها موقع «ذا صن» البريطاني، عن راسل هالز، الطبيب المختص بعلاج الأورام بالإشعاع.

أعراض تظهر على مصابي سرطان الرئة

صعوبة التنفس المستمرة.

التهابات الجهاز التنفسي.

ألم الصدر لفترة من الوقت.

بحة في الصوت.

السعال المزمن.

سعال مصحوب بالدم.

وأكد الطبيب المختص بعلاج الأورام بالإشعاع، أن الانتباه لهذه الأعراض مبكرا، يساعد على اكتشاف الإصابة، قبل أن يشرح بالتفصيل أعراض الإصابة بسرطان الرئة تفصيليا.

بحة في الصوت

من الاعراض الشائعة التي تلاحظ بوضوح، إذ يجب البحث عن بحة في الصوت، من أجل اكتشاف المرض، لأن السعال المزمن أو الورم الذي يتداخل مع الأحبال الصوتية، يمكن أن يتسبب في خشونة الصوت لدى الأشخاص المصابين بسرطان الرئة.

السعال المزمن

ترتبط الإصابة بسرطان الرئة بظهور أعراض السعال المزمن الذي لا يزول، لمدة 8 أسابيع على الأقل.

التهابات الجهاز التنفسي

من العلامات الشائعة للإصابة بسرطان الرئة، التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، إذ يمكن أن تسد أورام الرئة مجرى الهواء، مسببة التهابات متكررة، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

سعال مصحوب بالدم

الإصابة بسعال مصحوب بالدم، أو مخاط دموي، يعتبر من العلامات القوية على الإصابة بسرطان الرئة.

ضيق التنفس

يتسبب سرطان الرئة في الشعور بضيق مجرى الهواء، مما يؤدى إلى صعوبة التنفس بشكل مفاجئ.

آلام الصدر

عند الشعور المفاجئ بالآم الصدر أو الضغط على الأعصاب، يمكن أن تشير تلك الأعراض إلى الإصابة بسرطان الرئة.