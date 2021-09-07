ما فوائد ومخاطر تناول الخل الأبيض مع الماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرجع الفضل في رائحة الخل النفاذة ونكهته الحامضة إلى حمض الأسيتيك، وهو مركب له العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

نتيجة لذلك، فإن شرب كميات صغيرة منه، سواء كان عاديًا أو ممزوجًا بالماء، يمكن أن يكون مفيدًا لك.

وغالبًا ما يستخدم الخل كمُحسِّن للنكهة أو كمادة حافظة للطعام، ويوصف أحيانًا بأنه عامل تنظيف أو مطهر، ويحتوي على 3 سعرات حرارية لكل ملعقة كبيرة، وفق ما أورد موقع "livestrong".

الفوائد

- يمكن أن تساعد كمية حمض الأسيتيك في 1.5 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم إذا تناولته مع الأطعمة عالية الكربوهيدرات، وفقًا لدراسة نُشرت عام 2005 في "المجلة الأوروبية للتغذية السريرية".

- قد يساعدك شرب الخل مع الطعام على الشعور بالشبع لفترة أطول.

المخاطر

تجنب الإفراط في تناول الخل وتناوله دائمًا مع الطعام، حيث تشير مراجعة عام 2006 في "Medscape General Medicine" إلى أن الكثير من حمض الأسيتيك يمكن أن يسبب التهابًا وتلفًا في الجهاز الهضمي، خاصةً إذا كنت تتناوله بدون طعام.