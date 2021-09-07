البليزر الجلدي يتربع على عرش الموضة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يتربع البليزر الجلدي على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إحساسا بالدفء من ناحية ويُضفي على مظهرها لمسة أناقة وفخامة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن البليزر الجلدي، سواء كان من الجلد الطبيعي أو الجلد الاصطناعي، يكتسي هذا الموسم بدرجات الكريمي والكونياك، بالإضافة إلى الأسود سيد الألوان.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بعض الموديلات تطل بقصة أكبر من المقاس (Oversized) وتشتمل على أكتاف عريضة لتستلهم روح الثمانينيات الجريئة من أجل إطلالة أكثر جاذبية وتفردا.

وأشارت "Elle" إلى أن البليزر الجلدي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن بطبيعة الحال الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع سروال قماشي واسع ذي طيّات أو تنورة متوسطة الطول (ميدي) أو سروال جلدي متناغم، مع بلوزة بيضاء وحذاء أنيق.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البليزر الجلدي مع سروال جينز وبوت الجنود المقاتلين (Combat Boots).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداء البليزر الجلدي في المناسبات المسائية؛ حيث يتم تنسيقه مع فستان أسود قصير أو مع فستان ساتان ذي حمالات أو سروال وتوب لانجيري، على أن تكتمل أناقة الإطلالة بحذاء ذي كعب عال أنيق.