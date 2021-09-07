من وحي آسر ياسين.. كيف ترتدي المعطف الخريفي بطريقة مناسبة؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعتبر فصل الخريف من الفصول المتقلبة في درجة الحرارة، وينطبق ذلك على اختيار الملابس، فهو أحيانًا يكون قريبًا من فصل الشتاء، ويحتاج إلى ارتداء الملابس ثقيلة وتارة يكون قريبًا من الصيف وحرارته، وتارة يعتدل جوه، وهذا يجعل الرجال في حيرة بسبب اختيار الملابس.

كما يتميز فصل الخريف بالملابس الأنيقة والكلاسيكية مثل المعطف الجلدي القصير ويمكن ارتداء التيشرت الصيفي أسفلها أو القمصان ذات الياقة والأزرار الأميمية مع ارتداء البدل بمختلف أشكالها، ومهما تغيرات اتجاهات الموضة، سيظل فصل الخريف هو المعبر عن الأناقة بشكلها التقليدي.

السترة السوداء الجلدية

ويحرص الفنان آسر ياسين على ارتداء الجاكت الجلدي في أكثر من مناسبة لذلك اعتمد في هذه الإطلالة على الظهور بتصميم خفيف باللون الأسود وأسفله تيشرت أبيض خفيف بشكل عصرى.

معطف كلاسيكي على طريقة آسر ياسين

وخلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي المنقضي في دورته الـ 41 ظهر وهو يرتدي معطفًا طويلًا وأسفله قميص باللون الأبيض وربطة عنق وبنطال، ولأنه واحد من المؤثرين في عالم الموضة الرجالية، أصبح هناك الكثيرون يريدون اعتماد إطلالاته الكلاسيكية.

ويمكن الاعتماد على أكثر من طريقة لموضة الخريف لعام 2021 إذ يمكن للرجال الجلد ارتداء الجواكيت الجلدية الخفيفة ذات اللون الأسود أو البني وعند اختيار السترة يُنصح بأن تكون غير فضفاضة ويتم تنسيقها مع بناطيل وأحذية تتناسب مع تقلبات الجو.

أما الرجال الذين يفضلون الإطلالات الكلاسيكية فارتداء المعطف القصير مع بدلة كاملة برابطة عنق أو بدون، من الخيارات المناسبة للذهاب إلى أعمالهم نهارًا أو المناسبات ليلًا.

وللرجال من محبي الملابس الرياضية ففي الآونة الأخيرة أصبح بإمكانهم الاعتماد على المعطف مع الملابس الرياضية، وهي إطلالة يمكن تطبيقها خارج الأوقات الرسمية والذهاب للعمل والمناسبات ويمكن ارتداؤها في أوقات تتناسب مع طبيعتها الرياضية.