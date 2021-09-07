الامارات | الأمن المصري ينقذ 80 شخصا من جحيم مركز لعلاج الادمان..تعذيب وأدوية ممنوعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري ينقذ 80 شخصا من جحيم مركز لعلاج الادمان..تعذيب وأدوية ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من انقاذ اكثر من 80 نزيلا لاحد مركز للعلاج من الإدمان على المخدرات، غير مرخص بمنطقة الجيزة، يعذب نزلاءه ويكبلهم ويجبرهم على تناول مهدئات ممنوعة.

وأكدت المعلومات والتحريات بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية، قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بالجيزة، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك مقابل بدل مادي.

وعقب استهداف الفيلا تم ضبط صاحبها، والقائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، كما تبين وجود عدد 80 شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال عدد 6 أشخاص من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهاليهم رغما عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وعينات تحاليل المخدرات وسرنغات طبية مجهولة المصدر و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من الحبال والعصي المستخدمة في التعدي على النزلاء.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news