الامارات | مساعدة منزلية تثير موجة غضب في الكويت..تجردت "من أبسط المشاعر الإنسانية"

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة منزلية تثير موجة غضب في الكويت..تجردت "من أبسط المشاعر الإنسانية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هزت جريمة بشعة، الرأي العام في الكويت، وأثارت موجة كبيرة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أقدمت مساعدة منزلية لدى أحد الأسر الكويتية على نحر طفلها الوليد، لحظة إنجابها له.

وأوردت صحيفة «القبس» الكويتية، أن هذه الجريمة التي أثارت موجة غضب واسعة حدثت في منطقة «سعد العبد الله» حيث تجردت المساعدة المنزلية الهندية من أبسط المشاعر الإنسانية ونحرت طفلها الذي خرج للحياة من توه، وأنهت حياته داخل منزل كفيلها.

وقال مصدر أمني للصحيفة إن مواطناً كويتيا أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام خادمته البالغة 39 عاماً بنحر مولودها فور ولادته، فتوجه رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام إلى المنزل، وجرى ضبط الخادمة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفى إلى إدارة الطب الشرعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news