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"الصحة العالمية": سلالة "مو" الجديدة قادرة على تفادي حماية الأجسام المضادة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة "مو" من فيروس اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا. وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.
وذكر ناطق باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري إجراء المزيد من بحوث سلالة "مو" الجديدة لـ"كوفيد – 19" لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات سارية المفعول، وفق ما نقل "روسيا اليوم".
وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة "مو"، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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