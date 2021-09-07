الناظر: كريمات فرد الشعر تسبب السرطان والفورمالين يستخدم في حفظ الجثث

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من المواد المستخدمة في فرد الشعر، مشيرًا إلى أنها تسبب السرطان وأن الأبحاث العلمية أثبتت ذلك.

وأوضح الناظر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مواد فرد الشعر تسبب السرطان وأن هذه حقيقة علمية، مضيفًا: «أنا عايز أحذر الناس لأن كريمات فرد الشعر بتكسر الشعر وتقصفه وتحرقه وتوقعه بشكل غزير لكن الأخطر أنها بتسبب السرطان لأن فيها فورمالين».

طريقة فرد الشعر

وقال الناظر: «فيه ناس بتطلع تقول زيرو فورمالين وده مستحيل لأن اللي بيحصل إن الشعر بتاع الإنسان عبارة عن سلسلة من البروتينات جنب بعض واذا كانت لازقة في بعض كده هتبقى الشعر مفرود ولو المسافة واسعة هيبقى الشعر مموج ولو واسعة قوي الشعر هيبقى أكرت»، لافتًا إلى أن «اللي بيحصل في كريمات فرد الشعر اني بجيب بروتين وادخله في المسافة اللي في الشعراية وكده هتبقى اتفردت وعشان كده اسمه بروتين أو كيرياتين».

وأضاف: «أنا عايزها مفرودة 6 شهور ومهما غسلتها متتفكش يبقى لازم أحط مادة أخليها مادة تحفظها وهستخدم أكتر مادة بنستخدمها في حفظ الجثث الفورمالين ولازم أضيف فورمالين ولو محطتش فورمالين أول ما أغسل شعري هيتفك والبروتين هيقع».

فرد شعر الأطفال جريمة طبية

واعتبر الناظر قيام بعض الأمهات بعمل فرد لشعر بناتهن بالبروتين والكرياتين بأنه جريمة طبية، لافتًا إلى أن الرائحة النفاذة التي تشمها السيدات في الكوافير هي بخار الفورمالين، حيث تستنشقه الفتيات أثناء عمل البروتين والفورمالين ويدخل لأجسامهن ويسبب إصابتهن بالسرطان الداخلي.

وشدد الناظر على أن عمل البروتين خطر على الفتاة وخطر على من يفرد الشعر ويسبب السرطان بحسب الأبحاث العلمية.

وتابع: «للأسف الناس مبتسمعش الكلام إلا لما الفاس تيجي في الرأس وفرصة أنا بقول للناس أرجوكم بلاش كريمات فرد الشعر رجالة وستات والبديل ممكن يكون استشوار أو البيبي ليس أو الفرد بالمكوة أرحم على الأقل مش هجيب مرض».