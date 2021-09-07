متلبسيش أسود.. أمور يجب على الفتاة تجنبها عند الجلوس مع «عريس صالونات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عريس الصالونات» عبارة تتردد على ألسنة الكثير من الفتيات عبر محادثاتهن الخاصة سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأحاديث الجانبية، إذ يتساءل العديد منهن عن كيفية التعامل مع الشاب عند تقدمه لخطوبة الفتاة داخل منزل أسرتها، ويواجهن البعض منهن أزمة «إزاي أتعامل معاه؟»، وهو ما يخلق مشاعر من التوتر والقلق في بعض المواقف.

كيفية التعامل في المقابلة الأولى مع «عريس الصالونات»

خلال حديثها لـ«هن»، قدمت خبيرة فن الإتيكيت، أميرة عفيفي، مجموعة من النصائح للفتيات، قبيل الجلوس في مقابلة خاصة عند تقدم أحد الأشخاص لطلب الخطبة داخل المنزل، وتمثلت في الآتي:

اختيار الملابس والماكياج

1- يجب أن تتسم بالبساطة والابتعاد عن الأزياء اللامعة أو اللافتة.

2- الابتعاد عن ارتداء «الجينز».

3- وضع لمسات بسيطة من الماكياج، وعدم اللجوء للصارخ منه.

4- تجنب ارتداء اللون الأسود، والابتعاد عن الألوان الداكنة.

5- في حال إن كانت الفتاة ممتلئة يمكنها ارتداء اللون الأسود عند المناطق الزائدة فقط في جسدها.

6- في حال إن كانت الفتاة محجبة، يجب أن يتسم حجابها بالبساطة أيضًا.

الحديث

1- ضرورة تناول أطراف الحديث مع الشاب المتقدم.

2- عدم التطرق للحديث عن الأمور الشخصية، «مسألهوش عن مُرتبه».

3- تبادل النِقاش في موضوعات عامة.

4- ترك مساحة كافية للطرف الآخر للحديث بحرية كبيرة.

5- الإنصات الجيد لحديث الطرف الآخر.

6- عدم الإطالة في الحديث كي لا يشعر الطرف الآخر بالملل.

7- تجنب التطرق إلى موضوعات غير مهمة للنقاش.

8- مراعاة عدم إحراج الطرف الآخر.

زواج الصالونات بيعيش أكتر

وفي تصريحات مسبقة لـ«الوطن»، قالت المذيعة فايزة واصف، إنها تفضل زواج الصالونات عن الحب، «يسهم في نجاح الحياة الزوجية ويعيش طويلًا».