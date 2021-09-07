رغم مرارة الطعم.. 5 مواد طبيعية غذائية فوائدها الصحية لا تعد ولا تحصى

القاهرة - سمر حسين - صحة

ليست كل الأطعمة والمشروبات الطبيعية تتميز بمذاقها اللذيذ، إذ يوجد البعض منها ذو المذاق المر ورغم ذلك إلا أنها تعود بفوائد كثيرة على الجهاز الهضمي، تحديدًا، وتعمل على تعزيز عملية الهضم وتحفيز الشهية وإفراز العصارات الهضمية في البنكرياس.

وفي التقرير التالي الذي عرضه موقع «Well and Good» المعني بالشؤون الصحية، عن الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تتميز بمذاقها المر، لكن تتميز أيضًا بفوائدها الصحية.

الكاكاو

يتميز الكاكاو بالفوائد الصحية المتعددة، إذ أنها غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مادة البوليفينول وهو ذو فوائد رائعة للدماغ، وأيضًا يعمل على تنشيط عصارة الجهاز الهضمي.

الجرجير

الجرجير أيضًا من الخضروات الورقية ذات الطعم المر، لكنه يعتبر أيضًا مصدر قوي لمجموعة من الفيتامينات منها A و C و K.

الحمضيات

بعض الحمضيات مثل الليمون، ذو طعم لاذع ومر، لكنه متميز أيضًا بفوائده لصحة الجهاز الهضمي وتغذية الأمعاء، ويمكن أيضًا إضافة الليمون إلى الماء الخاص وتناوله باستمرار فهو مفيد جدًا للجسم، كما أن قشور الحمضيات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر أيضًا يعرف بطعمه المر، لكنه من المشروبات الصحية، وهو أيضًا مرتبط بدعم صحة الدماغ وصحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.

القهوة

القهوة تتميز أيضًا بطعمها المر اللاذع، ويعتبر تناول القهوة بانتظام مفيد جدًا للدماغ والقلب وزيادة الطاقة أيضًا.

ابتعد عن الأطعمة المرّة في هذه الحالات

رغم الفوائد التي تتميز بها كل الأطعمة والمشروبات السابقة، لكن أيضًا توجد بعض الحالات التي لا يجب أن يتناول فيها هذ القائمة، خاصة إذ كنت من الأشخاص المصابين بحصوات الكلى، أو التهابات المرارة أو التهابات المعدة أو القرحة المعدية، كما أن بعض الأطعمة المرة لا تكون آمنة عند تناولها أثناء الحمل.