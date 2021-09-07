مصطفى محمد ينشر أول صورة لـ مولوده «عدي»: مرحبا حبي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حرص مصطفى محمد لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي جالاتا سراي التركي، صورة على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة جديده تجمعه بمولوده الأول «عدي» وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» لتبادل الصور والفيديوهات.

وظهر مصطفى محمد من داخل منزله وهو يحمل طفله وعلق عليها: «مرحبا حبي»، بينما حصدت الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات، وحازت على تفاعل كبير بعدما شاركها نجم جالالتا سراي على صفحته الشخصية.

ومنذ أسابيع رزق اللاعب بمولوده الأولى وأسماه «عدي» بينما حرص نادى جالاتا سراى التركى بعد أن رزقه الله بمولوده الأول في تغريدة على حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وغرد الحساب الرسمي للنادي الذي انضم إليه مصطفى محمد معارًَا من نادي الزمالك: «نهنئ مصطفى وزوجته ونتمنى لمولودهما الجديد عدى مصطفى محمد، حياة مديدة وصحية وسعيدة».

واحتفل مصطفى محمد بزفافه العام الماضي، واقتصر الحفل على حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء حيث شارك البلدوزر جمهوره حينها بمجموعة من الصور والفيديوهات لحفل زفافه على صفحته بموقع «إنستجرام».

وفي وقت سابق نشر مصطفى محمد مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته حياة سلامة، قائلا: «حلم السنين».

وفي سياق آخر تتجه النية بقوة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر لمعاقبة اللاعب واستبعاده من المشاركة في المباريات القادمة التي يخوضها المنتخب الوطني في شهر أكتوبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب تصرفه غير اللائق في مباراة الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأحرز مصطفى محمد هدف التعادل أمام منتخب الجابون قبل دقائق من انتهاء المباراة التى جرت على استاد فرانسفيل بالجابون فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعدما تقدم المنتخب الجابوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.