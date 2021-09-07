الامارات | «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» يحتفي بالجمال والعافية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» يحتفي بالجمال والعافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والعافية، عن الاحتفال بالعلامات التجارية الرائدة والناشئة التي تعتمد على الابتكار في القطاع، على مستوى العالم، في حفل توزيع جوائز المعرض لهذا العام، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بين 5 و7 أكتوبر المقبل.

وتم اختيار 57 متأهلاً للتصفيات النهائية في نسخة هذا العام من الحفل ضمن 13 فئة فريدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي، التي استقطبت 190 مشاركة. ويكرّم الحفل المبدعين الذين قدموا أفضل أداء في قطاع مستحضرات التجميل والعطور والعافية، حيث سيتم تسليم الجوائز خلال أمسية احتفالية في نهاية اليوم الأول من المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي السياق، قالت إلين أوكونل، مديرة معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» الذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت»: «نسعى إلى تعزيز الابتكار والاستكشاف في قطاع الجمال من خلال تسليط الضوء على أبرز الرواد والعلامات التجارية التي تمهد الطريق نحو مستقبل ناجح للقطاع، والاحتفاء بهم. وتؤكد جوائز (بيوتي وورلد الشرق الأوسط) على مرونة القطاع بعد التحديات التي واجهها خلال العامين الماضيين. وتحتفي جوائز هذا العام بالشركات الناجحة، وتسلط الضوء على المواهب الرائدة والناشئة التي تنشط في العديد من القطاعات».

وتكرّم جائزة أفضل موهبة محلية أفضل العلامات التجارية التي تم تصميمها وإطلاقها في الشرق الأوسط. وتضمنت الترشيحات علامة «سيكريت سكين»، وهي منصة استكشاف للتجارة الإلكترونية قائمة على تحقيق أثر فعلي، وتأسست في الإمارات وتقدم للمستهلكين في الشرق الأوسط علامات التجميل العالمية المستدامة. ومن موقعها كشركة ناشئة محلية ومختصة بتكنولوجيا التجميل، تسعى «سيكريت سكين» إلى زيادة الوعي بالعادات الاستهلاكية وصحة المرأة بالمنطقة من خلال اعتماد مفهوم الجمال النظيف.

من جهتها، قالت أنيشا أوبروي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لدى «سيكريت سكين»: «انطلقت (سيكريت سكين) أثناء أزمة (كوفيد-19)، وتمحورت جهودها على الرعاية الذاتية والسلامة، بالإضافة إلى زيادة الوعي تجاه حماية الأشخاص والكوكب. ونركز جهودنا على التأثير البيئي والاجتماعي للجمال، ونسلط الضوء على العلامات التجارية التي تلتزم باستخدام مكونات مستدامة».

وتواجه علامة «فنيا كوزميتيك» للعناية بالبشرة منافسةً شديدة للفوز بالجائزة عن فئة أفضل منتج مميز للعام. وتستخدم هذه الشركة العائلية الصغيرة والمختصة بمنتجات العناية بالبشرة مكونات طبيعية وعضوية صديقة للبيئة، وتم إدراجها في القائمة المختصرة للجوائز بفضل منتجها كريم الترطيب الخفيف والمبتكر والمعزز بالمكونات والزيوت النباتية الطبيعية مع الذهب عيار 24 قيراطاً.

وفي تعليقه على المشاركة، قال جيسي ماتارو، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فنيا كوزميتيك»: «لم تكن العناية ببشرتي أمراً سهلاً، لذلك أؤمن بشدة بفوائد دمج المكونات الطبيعية مع الذهب لإعادة التوازن والحيوية للبشرة».

وتعد فئة أفضل ابتكار للعام من الفئات الرئيسة في جوائز «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» لهذا العام، وتبرز علامة «نجيلة وسولي»، المختبر الإسباني الرائد في تقديم حلول العناية بالشعر بناءً على وصفاتٍ طبيعية وتقليدية مع الاستفادة من مزايا الابتكار التكنولوجي الذي أثبت فاعليته لأجيال، كأهم المنافسين على جائزة هذه الفئة.

وتشمل فئات الجوائز الأخرى أفضل حملة تسويقية، وأفضل منتج طبيعي، وأفضل نجم ناشئ للعام، وأفضل ابتكار كلاسيكي للعام، وأفضل صانع عطور للعام.

ويستضيف «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» في دورته الـ25 أبرز شركات التجميل العالمية من أكثر من 50 دولة، بما فيها 15 جناحاً وطنياً، والتي تسعى لتعزيز حضورها في السوق المهمة والمزدهرة بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على السفر عالمياً.

يُقام المعرض في ظلّ إجراءات صحية شاملة تضمن سلامة جميع المشاركين، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية، وإرشادات السلطات المحلية، ومركز دبي التجاري العالمي.

جائزة الموهبة المحلية تكرّم أفضل العلامات التجارية التي تم تصميمها وإطلاقها في الشرق الأوسط.

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