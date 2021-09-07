الامارات | طفل متوحد عمره 3 سنوات يتوه في الأدغال

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل متوحد عمره 3 سنوات يتوه في الأدغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس، العثور على طفل عمره ثلاثة أعوام على قيد الحياة، بعد ثلاثة أيام من اختفائه من منزل ريفي لعائلته في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا. وكانت طائرة هليكوبتر رصدت الطفل بعد نحو 72 ساعة من رؤيته لآخر مرة. ونشرت الشرطة أيضاً مقطع فيديو يظهر لحظة رصد المروحية للطفل وهو يشرب الماء من جدول.

وقالت مديرة الشرطة، تريسي تشابمان، إن قرب الطفل من الماء «من المحتمل أن يكون هو السبب الذي منحه فرصة البقاء على قيد الحياة».

وبقي الطفل، المصاب بالتوحد وغير القادر على التحدث، ثلاث ليالٍ بمفرده في الأدغال في درجة حرارة ثلاث مئوية. وقال والده: «أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضة، وتعرّض للدغ النمل، وسقط، لكنه على قيد الحياة».

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