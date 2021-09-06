7 أطعمة تساعد على علاج الألم بشكل طبيعي وتحمى من الالتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يصيب الألم المزمن الكثير من الأشخاص، وبينما تقلل حبوب الألم المعاناة، فإنها يمكن أن تسبب الإدمان وتؤدي إلى آثار جانبية.

والأسوأ من ذلك أنها غالبًا ما تفشل في القضاء على السبب الحقيقي للألم، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على علاج الألم بشكل طبيعي، وفق ما ذكر موقعا "prevention" و"everydayhealth".

1- الكرز:

المركبات الموجودة في الكرز تسمى الأنثوسيانين وهي نفس المغذيات النباتية التي تعطي الكرز لونه وتعد من مضادات الأكسدة القوية التي تعمل بطريقتين لتخفيف الألم، حيث إنها تمنع الالتهاب وتثبط إنزيمات الألم، تمامًا مثل الأسبرين والنابروكسين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى.

وأظهرت إحدى الدراسات في مجلة التغذية أن الأشخاص الذين تناولوا وعاء من الكرز على الإفطار قللوا من علامة رئيسية للالتهاب بنسبة 25٪.

2- عصير التوت البري:

يمكنك المساعدة في منع القرحة عن طريق تناول عصير التوت البري، وذلك بفضل قدرته على منع بكتيريا الملوية البوابية من الالتصاق ببطانة المعدة.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول أقل من كوب بقليل يوميًا لمدة 3 أسابيع يقضي على ما يقرب من 20٪ من جميع حالات الإصابة بالبكتيريا الحلزونية بدون أدوية.

3- الكركم:

استُخدم توابل الكاري لسنوات في الطب الهندي القديم لتخفيف الألم وتسريع عملية الهضم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، وبفضل مادة تسمى الكركمين يمكن للكركم أن يحمي الجسم من تدمير الأنسجة والتهاب المفاصل وكذلك يحافظ على وظيفة الخلايا العصبية الجيدة.

4- الفلفل الحار:

يساعد الفلفل الحار على إزالة الألم وذلك بفضل إحتوائه على مادة تسمى الكابسيسين وذلك عن طريق تحفيز النهايات العصبية واستنفاد مادة كيميائية تنقل إشارات الألم، كما أن تناول الفلفل الحار يؤدي أيضًا إلى فوائد في مكافحة الألم.

5- سمك السلمون:

سمك السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويُعتقد أن الأطعمة التي تحتوي على هذا النوع من الدهون الصحية لها فوائد عديدة للصحة، بما في ذلك تقليل الالتهاب، وبالإضافة إلى الدهون الصحية يوفر سمك السلمون الكالسيتونين، والذي ثبت في الدراسات السريرية أنه يقلل من التهاب المفاصل وقد يقي من الألم الناتج عن هشاشة العظام.

6- العنب الأحمر:

يحتوي العنب الأحمر على الريسفيراترول، وهو مركب كيميائي يعتقد أن له فوائد مضادة للالتهابات، ويوجد الريسفيراترول أيضًا في الأطعمة مثل التوت والفول السوداني، وثبت أن ريسفيراترول يمنع خلايا معينة في الجسم من الاستجابة لإشارات الالتهاب، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في محاربة الألم.

7- الزعتر:

الزعتر هو عشب ذو أوراق صغيرة معطرة، يستخدم في الطهي لتعزيز نكهات العديد من الأطعمة، وتشير الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في الزعتر قد تساعد في تقليل الشعور بالألم.