6 أنواع من الرجال يحبونها النساء جدا.. هل أنت واحد منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تحلم كل امرأة بصفات معينة للرجل الذي تتمنى أن يكون شريكًا لحياتها، وتختلف الصفات من فتاة لأخرى، لكن توجد بعض الصفات التي تجمع عليها الكثيرات،

- اليقظة والاهتمام:

لا تلاحقها ولا تتصل بها 100 مرة في اليوم ولا ترسل مليون رسالة، بل ستجعلها بعض الأسئلة البسيطة والصادقة تعلم أنك مهتم حقًا، لا تنس أن تسأل كيف كان يومها، وكيف تشعر، وماذا تريد، وماذا تفكر فيه، تحتاج النساء إلى هذه الأسئلة.

- الإيجابي:

تحب المرأة الرجل الذي يتميز بالإيجابية، حيث إنه يتمتع بصحة جيدة وطاقة قوية تساعده على تحقيق السعادة لشريكة حياته.

- الداعم:

يقول العلم إن النساء بطبيعتهن أكثر عاطفية ويعانين من الحزن أو الكآبة أو الاكتئاب أكثر من الرجال، لهذا السبب يريدون شخصًا ما في مثل هذه اللحظات يمكن أن يكون كتفًا يبكي ويعد بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

- الحس الفكاهي:

تميل النساء إلى الرجل الذي يتمتع بالحس الفكاهي، الذي يجعلها تضحك كثيرا، ويجعلها تشعر بالسعادة دائما.

- الصادق:

لا تقلل من أهمية حاجة النساء إلى الصدق من الرجال، فإذا كنت ترغب في قضاء وقت ليس معها ولكن مع أصدقائك ، أخبرها بذلك، لا تختلق أعذارًا وقصصًا غير حقيقة، يجب معرفة أن المرأة تميل إلى الرجل الصادق الذي تشعر مع بالأمان.

- الحكيم:

تعد الحكمة ورزانة العقل من الصفات التي تحبها المرأة في الرجل، حيث تساعد طريقة تفكيره وحكمته على التفكير السليم في المواقف الحياتية، وطريقة معالجته للمشاكل.