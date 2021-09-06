هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الخوخ مرة أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر الخوخ من الفواكه المحببة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، فهو يساعد في الحفاظ على صحة القلب، وإنقاص الوزن، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان، وغيرها من الفوائد الأخرى التي يوفرها عند استهلاكه مرة في الأسبوع، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "stylecraze".

1. غني بمضادات الأكسدة:

وفقًا لدراسة برازيلية، يمكن أن يكون الخوخ مصادر رائعة لمضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على حمض الكلوروجينيك، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي لها مزايا تعزز الصحة.

2. إنقاص الوزن:

كونه مصدر جيد للألياف، لذا يساهم استهلاكه في تعزيز الشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

3. الوقاية من السرطان:

تشير إحدى الدراسات الأمريكية إلى أن مادة البوليفينول الموجودة به يمكن أن تمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي، كما

يحتوي الخوخ أيضًا على مركب آخر يسمى حمض الكافيين ، والذي ، وفقًا لدراسة سويدية، يوفر الحماية ضد سرطان الثدي والقولون عن طريق الحد من نمو السرطان.

4. تقليل التجاعيد:

يساعد فيتامين سي الموجود في الخوخ، وهو أحد مضادات الأكسدة الرائعة التي يمكن أن تساهم في تقليل التجاعيد، وتحسين نسيج الجلد وحماية البشرة من أشعة الشمس والتلوث.

5. جيد للقلب:

يحتوي أيضا على مزيج فريد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لدراسة أخرى، فإن استبدال المشروبات السكرية بعصير الفاكهة الطازج الغني بالبوليفينول (مثل الخوخ)، يمكن أن يساعد في تقليل عوامل الخطر القلبية الوعائية.

6. يعزز صحة الجهاز الهضمي:

تساعد الألياف الغذائية الموجودة به على تنظيم وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى أنها تعمل أيضًا كمدر للبول، فهي تساهم في تطهير الكلى والمثانة.

7. الحفاظ على صحة العين:

إن وجود المغذيات النباتية المضادة للأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين يجعل هذه الفاكهة مثالية لصحة العين، حيث تشير إحدي الدراسات إلى أن المغذيات النباتية تحمي العين من التلف المحتمل الناجم عن الضوء الذي يصيب شبكية العين، فضلا عن تقليل خطر الإصابة بأمراض العيون الشائعة المرتبطة بالعمر.

8. إزالة السموم من الجسم:

وفقًا لتقرير نشرته جامعة مينيسوتا، يحتوي الخوخ على فيتامينات A و C و E والسيلينيوم، وكلها تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في إزالة السموم من الجسم.

9. تقليل التوتر:

يعمل الخوخ كمسكن جيد للتوتر، كما أن تناوله بصورة منتظمة يساهم في تقليل القلق.

10. مفيد أثناء الحمل:

أثناء الحمل، يمكن للهرمونات إبطاء حركة الأمعاء، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، لذا يمكن أن يساعد الخوخ، كونه غنيًا بالألياف ، في حل هذه المشكلة.

كما أنه غني بحمض الفوليك الضروري لنمو طفل سليم، ومنع العيوب الخلقية الخطيرة.