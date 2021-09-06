انتبه.. 10 علامات وأعراض تدل على نقص المعادن فى جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر المعادن هي العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها جسمك ليؤدي وظائفه بكفاءة، ولكنها مطلوبة بكميات صغيرة فقط والتي يجب الحصول عليها من الطعام الذي نتناوله.

ويمكن أن يحدث نقص في المعادن عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من عنصر غذائي معين أو عندما لا يمتص جسمك الكمية المطلوبة.

وفي إطار ذلك، يستعرض "الخليج 365" أهم العلامات والأعراض التي تدل على نقص المعادن فى جسمك، بحسب ما ذكر موقع "express".

الأعراض والعلامات:

- آلام في البطن، إمساك، انتفاخ.

- إسهال.

- فقدان الشهية.

- تشنجات العضلات.

- صعوبة التركيز.

- انخفاض الطاقة والشعور بالتعب.

- الغثيان.

- خدر أو وخز في الأطراف.

- صعوبة النوم.

- القلق والحالة المزاجية السيئة.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص المعادن؟

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا، معتمدين بشكل كبير على الوجبات السريعة.

بالإضافة إلى الافتقار لتناول الفواكه والخضروات، وبالتالي يجعلهم أكثر عرضة لخطر نقص المعادن.

وأيضا أنظمة إنقاص الوزن التي تتطلب كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية، تعرضك لخطر النقص وهذا ينطبق على الذين يعانون من اضطرابات الأكل، وكذلك كبار السن الذين يعانون ضعف الشهية.

ويمكن أن يحدث نقص المعادن أيضًا بسبب الحاجة المتزايدة إلى عنصر غذائي معين، ومثال على ذلك، فقد يتعرضن النساء لنقص أكبر في المعادن، بسبب فترة الطمث أو أثناء الحمل.