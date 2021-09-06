5 أنواع من المكسرات تناولها باستمرار.. و2 حاول الابتعاد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

المكسرات هي خيارات صحية للوجبات الخفيفة، على الرغم من احتوائها عادة على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها صحية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن المكسرات توفر فوائد صحية مختلفة، خاصة فيما يتعلق بتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الأفراط في تناولها يسبب لجسمك الكثير من المشاكل الصحية.

في التقرير نعرض لكم أنواع يجب أن تتناولها وأخرى ابتعد عنها، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "healthline".

أولا: أنواع تناولها باستمرار

1- اللوز:

هناك بعض من الدراسات التي أثبتت أن تناول نظام غذائي يحتوي على اللوز، يقلل من الكوليسترول الضار LDL والكلي وLDL المؤكسد، ويساعد أيضاً في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

كما أنه يساهم في خفض ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تحدث بعد تناول وجبة دسمة بنسبة تصل إلى 30٪ لدى مرضى السكري ولكن ليس بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الأصحاء.

2- الفستق:

وهو نوع شائع من المكسرات يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهو يحسن من مستويات الكوليسترول الجيد، ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ضغط الدم والوزن وحالة الأكسدة، ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة دسمة.

3- عين الجمل:

هو من المكسرات المشهورة جدًا ومصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، كما أنه يقلل عددًا كبير من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، والتي قد تكون بسبب محتواها العالي من ALA والعناصر الغذائية الأخرى.

ويحسن أيضًا من العوامل الأخرى المتعلقة بصحة القلب، بما في ذلك ضغط الدم والتدفق الطبيعي له عبر جهاز الدورة الدموية، ويقلل الالتهاب، والذي يمكن أن يساهم في العديد من الأمراض المزمنة إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

4- الكاجو:

اتباع نظام غذائي يحتوي على 20 ٪ من السعرات الحرارية من الكاجو يحسن ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي،

ولاحظت دراسة أخرى أنه يزيد من إمكانات مضادات الأكسدة، ويقلل من ضغط الدم ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

5- البندق:

مثل العديد من المكسرات الأخرى، يبدو أن البندق له آثار مفيدة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبندق يقلل من الكوليسترول الكلي والضار LDL والدهون الثلاثية، كما أنه يهدأ من علامات الالتهاب ويحسن وظائف الأوعية الدموية.

ثانيا: مكسرات يجب تجنبها حفاظاً على صحتك:

1- الفول السوداني

على الرغم من الاسم، فإن الفول السوداني ليس في الواقع من المكسرات، بينما يحتوي على البروتين والقيمة الغذائية مثلها تماماً، فإنه يمكن أيضًا أن يتعرض للفطريات المرتبطة بسرطان الكبد.

ويسبب أيضًا ردود فعل تحسسية شديدة لدى الناس أيضًا، لذلك يجب أن تكون حذرًا عند تناوله في الأماكن العامة، إذا كنت ترغب في تناوله، فاختر دائمًا الفول السوداني الطازج الخام.

2- الصنوبر:

تحتوي حبوب الصنوبر على بعض القيمة الغذائية، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا حالة تسمى متلازمة جوز الصنوبر، هذه المتلازمة تترك طعمًا معدنيًا أو مرًا في فمك ويمكن أن تستمر لأشهر لا يوجد سبب معروف لها، لذلك من الآمن الابتعاد عنه.

عندما تتسوق لشراء المكسرات، ابحث دائمًا عن النيئة غير المملحة، أي شيء تم تحميصه أو إضافة الملح لن يكون مفيدًا لك، تذكر أن أي نوع من المعالجة سيقلل من القيمة الغذائية للطعام.

وإذا كنت معتادًا على تناول المكسرات المملحة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف مع غير المملح، كما أنه سيقلل من تناول الصوديوم، وهو أمر مفيد لصحة القلب وفقدان الوزن.