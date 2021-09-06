الامارات | جولات ومقابلات «شاعر المليون» عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ومقابلات «شاعر المليون» عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، قراراً استثنائياً بتنظيم جولات شاعر المليون في موسمه العاشر ومقابلات الشعراء عن بُعد، في إطار استدامة دورها الساعي لإبراز مكانة العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي بين دولة الإمارات والعالم، وذلك التزاماً وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وحفاظاً على سلامة وصحة الشعراء المشاركين.

ويأتي الموسم الجديد من برنامج «شاعر المليون» الذي يتوّج 10 مواسم من الإنجازات في ترسيخ مكانة الشعر النبطي والاحتفاء بشعرائه المتميزين، في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، ليعكس تصميم دولة الإمارات، على التعافي من تبعات الوباء عبر ابتكار الحلول الإبداعية والاستفادة القصوى من إمكانات التقنية والمنصات الافتراضية، إدراكاً منها لما للثقافة والشعر من دور وجداني مهم يؤثر في تعافي المجتمع والعودة إلى ظروف الحياة الطبيعية، وحرصاً من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة بما يضمن سلامة المشاركين والصحة العامة.

وأشارت اللجنة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في برنامج شاعر المليون المسابقة الشعرية الأضخم على مستوى العالم العربي، هو العاشر من سبتمبر الجاري.

وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن إطلاق حساب بريد إلكتروني

[email protected]

خاص بالمسابقة، ليكون وسيلة جديدة للتسجيل أمام الشعراء الراغبين في المشاركة.

آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة العاشر من سبتمبر الجاري.

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