أول صورة لمنة عرفة وطليقة زوجها الثانية في «بلكونة بيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منة عرفة تقف إلى جوار فتاة من خارج الوسط الفني في شرفة منزل، تلك الصورة التي نشرها محمود المهدي، زوج منة عرفة، على خاصية «الاستوري» على موقع تبادل الصور «انستجرام» مدوّنًا عليها تعليقه «الزوجة الثانية والزوجة الثالثة».

سبق لمحمود المهدي الزواج مرتين قبل منة عرفة، ولا يخفي ذلك وتحدث عن كونه لم يوفق فيهما، ومنة على علم ببواطن الأمور، وأن لديه 3 بنات وقال إن كل شيء قسمة ونصيب، وإنه تزوج مبكرًا ولم يعلن عن تفاصيل أي من زيجتيه وكيفية انتهائهما مكتفيًا بمعرفة منة بكافة التفاصيل.

اقترب موعد زفاف الفنان الصاعد محمود المهدي والفنانة منة عرفة، رغم أنهما لم يعلنا الموعد إلا أنهما يشيران في منشوراتهما الأخيرة لاقتراب الموعد، حيث كتب قبل أيام محمود عبر حسابه الشخصي على انستجرام «العد التنازلي للغسالة ابتدى» في إشارة إلى تدوينة سابقة له كان يداعب منة بقوله «ربنا يجمع هدومنا في غسالة واحدة»، كما أنها أعلنت عن مسابقة حضور فرحها عبر حسابها الشخصي على انستجرام لمتابعيها والفائزين من البنات سوف يرافقونها يوم الزفاف في الفندق منذ الصباح.

تسريب الصور وراء إعلان منة عرفة ارتباطها

«العِند» صفة أساسية تجمع محمود ومنة فهي أفصحت عن ذلك، وتحدثت عن رغبتهما في معرفة بعضهما البعض قبل إعلان ارتباطهما ولكن تسريب صور لهما ما دفعهما لتسريع الإعلان، مشيرة إلى غيرتها الشديدة عليه حتى أنها تلاحق المعجبات في التعليقات على حسابه إذا لم يعجبها تعليق المعجبة.

وكانت منة عرفة قد عقدت قرانها في 30 يونيو الماضي في جو عائلي، وأعلنت ذلك بإرفاق صورة على صفحتها على انستجرام مدونة: «وكتبنا الكتاب، في جو عائلي جدا تم عقد قراني، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير».