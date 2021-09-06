علاقة الأبراج بتغيير الفصول.. «الحوت» و3 آخرين «هيتغيروا على حبايبهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يرتبط تغيير الفصول والجو بالحالة المزاجية والعاطفية، فالبعض سرعان ما يتقبل التغيير ولا يواجه صعوبة في ذلك، عكس البعض الآخر الذي يتفاعل بطريقة سلبية مع حالة الجو ما يؤثر على حالته العاطفية بشكل سلبي، وغالبًا ما يلعب البرج الفلكي الذي تنتمي إليه دورًا كبيرًا في هذا التغيير، والذي ينعكس أيضًا على الحالة العاطفية.

المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، قسمت الأبراج إلى 3 مجموعات بمدى تفاعلهم مع تغيير الفصول وتأثير ذلك على الحالة العاطفية، وذلك بحسب حديثها لـ«هن».

الأبراج الثابتة

تتكون هذه المجموعة من 4 أبراج «الثور والعقرب والدلو والأسد»، وهم الأكثر توترًا وصعوبة في التأقلم مع تغيير الفصول والجو، فهم يكرهون التغيير ويريدون دائمًا الثبات ويأخذون وقتا طويلا حتى يتم تأقلمهم مع التغيرات، لذلك مع فترة تغيير الفصول يكونون في حالة مزاجية ليست جيدة، خاصة مع الحالة العاطفية، فربما يتصرفون بشيء من العند مع شريك حياتهم.

الأبراج الأصلية

مواليد هذه الأبراج يكونون مع بداية كل فصل، لذلك يعرفون بهذا الاسم وهم «الحمل والسرطان والميزان والجدي»، ويميل أصحاب هذه الأبراج إلى البدايات الجديدة لذلك هما الأفضل في تقبل التغيير المرتبط بالفصول، ويستمتعون بالتجديد.

أما عن الحالة العاطفية يكونون أيضًا لديهم استعداد أكثر للعطاء والتسامح، فالجو المعتدل المصاحب مع بداية كل فصل يساعدهم أكثر على الاستمتاع مع من يحبونهم.

الأبراج المتبدلة

هم المجموعة الأخيرة المكونة من الأبراج الأربعة «الجوزاء والعذراء والقوس والحوت»، وتعرف هذه الأبراج بـ«التشويش العاطفي»، ورغم أنهم الأسرع في التأقلم مع التغيير في الأجواء، لكنهم أيضًا يتغيرون سريعًا في حالتهم العاطفية «زي ما بيتقبلوا تغيير الفصول هيتغيروا مع اللي بيحبوهم».