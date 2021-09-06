لربات البيوت.. الفراخ بأكثر من وصفة بالزبادي والمستردة أو بالبف بيستري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يمكنك تحضير الفراخ بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة سهل، إذ أنها من الطعام الشهي اللذيذ للكثيرين، بالإضافة للقيمة الغذائية التي يحصل عليها الجسم من تناولها، لذلك يمكنك تقديمها بلأكثر من وصفة شهية، بعدما عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل الفراخ المشوي بالزبادي والمستردة، خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الفراخ مشوي بالزبادي والمستردة

دجاجة

بصل

مستردة

بطاطس

زبادي

زعتر طازج

جنزبيل

بصل بودرة

ثوم

ثوم بودرة

خل

زيت زيتون

كركم

ذرة

ملح

فلفل

طريقة عمل الفراخ المشوي بالزبادي والمستردة

اخلطي الزعتر مع الثوم المفروم وعليها التوابل جميعها والملح والفلفل.

افرمي الثوم واخلطيه مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل.

قطعي البطاطس شرائح.

رشي زيت في صينية الفرن ورصي عليها شرائح البطاطس.

احشي الدجاجة بخليط البصل وأغلقيها وتبليها من الخارج بخليط الثوم.

ضعي بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية.

ضعي الدجاجة على شرائح البطاطس وأدخليها فرن ساخن حتى تنضج.

الفراخ بالبف بيستري

بينما عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل الفراخ بالبف بيستري، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الفراخ بالبف بيستري

1 ملعقه كبيرة زبدة

1 بصل

2 صدور دجاج مكعبات

1 كوب بسلة

1 كوب مشروم

ملح وفلفل

2 جزر مكعبات صغيرة

بابريكا

رشه جوزة الطيب

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب لبن

عجينه بف بيستري

للوجه

جبنة شيدر وموتزاريلا

بيضة

روز ماري للتقديم

طريقة تحضير دجاج بالبف بيستري

يقطع الباف بيستري إلى دوائر للحصول على القاعدة.

يقطع إلى دوائر مفرغة.

توضع دائرة مفرغة على كل دائرة ويلصقوا بالدقيق المذوب في اللبن.

يدخل الفرن حتى الحصول على لون ذهبي.

على النار يشوح البصل في الزيت مع ملح وفلفل.

يضاف الدجاج ويشوحوا

ويضاف المشروم والبسلة والجزر والبابريكا وجوزة الطيب، وتضاف لهم الجبنة الموتزاريلا والشيدر.

تحشى الباف بيستري بهذه الحشوة وتقدم.