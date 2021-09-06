إطلالات اليوم: حنات مطاوع متألقة.. وبوسي ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

حنان مطاوع:

طلت الفنانة حنان مطاوع ببلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام شفافة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سهر الصايغ:

وظهرت الفنانة سهر الصايغ بجامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

ملك أحمد زاهر:

كما تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر بجاكيت باللون البينك، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

بوسي:

وارتدت الفنانة بوسي فستانا متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

صبا مبارك:

كما ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان كت باللون الأورانج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.