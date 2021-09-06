منها الأسماك.. 5 أطعمة يفضل الابتعاد عنها خلال تغيير فصول السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تغيير فصول السنة هو الوقت الذي يحبه الجميع، خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي شهدتها مصر، ولكن في هذه الفترة يكون الشخص مهدداً بالأمراض المرتبطة بتلك المدة، مثل نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.

ويقي النظام الغذائي واللياقة البدنية من تلك التهديدات الصحية في هذه الفترة، وفي التقرير نورد لكم 5 أخطاء شائعة قد يرتكبها الشخص خلال تغيير الفصول، وذلك وفقا لموقع "ndtv".

1- الانغماس في الأطعمة الزيتية والمقلية:

الإكثار من الأطعمة الزيتية والمقلية تؤدي إلى مضاعفات وتسبب الحموضة والانتفاخات، فضلا عن اضطرابات المعدة، لذا يفضل التقليل منها قدر الإمكان.

2- شرب كميات أقل من الماء:

خلال تغيير الفصول، لا يشعر المرء بالعطش مثل الصيف، وغالبًا لا يشرب كمية كافية من الماء ما يؤدي إلى الجفاف بسبب الرطوبة، وهذا يجعل الشخص يشعر بمزيد من الخمول ويمكن أن يؤثر أيضًا على المناعة، لذا احرص على شرب ثلاثة لترات على الأقل يوميًا.

3- تناول الفاكهة المقطعة أو المقشرة:

يمكن أن يؤدي استهلاك الفاكهة التي يتم تقطيعها وحفظها في العراء إلى التقاط البكتيريا والجراثيم بسبب تغيير الفصول، وفي النهاية يسبب مشاكل صحية مختلفة، فمن الأفضل تجنبها.

4- تناول الأسماك والمأكولات البحرية:

يكون خطر تلوث المياه مرتفعًا خلال الرياح الموسمية، حيث إنه موسم التكاثر لبعض أنواع الأسماك، ما يجعلها عرضة لأن تكون ناقلة للأمراض، لذلك من الأفضل تجنبها أثناء تغيير الفصول.

5- تناول الطعام غير المطبوخ أو النيء:

يوفر تناول الطعام غير المطبوخ مدخلاً فوريًا لمسببات الأمراض التي ستؤثر في النهاية على صحتك، إذ يساعد الطهي على قتل البكتيريا الضارة، وبالتالي، فإن تناوله يسبب التهابات بكتيرية وفيروسية في ذروتها خلال فترة تغيير الفصول الموسمية.