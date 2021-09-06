الامارات | بيع أغلى صقر «جير» في العالم ب750 ألف ريال سعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أغلى صقر «جير» في العالم ب750 ألف ريال سعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع في السعودية صقر من نوع "قرموشة جير"، «ألترا وايت» من مزرعة «باسيفيك نورث ويست» الأميركية بمبلغ مليون و750 ألف ريال ( نحو 467 ألف دولار) كأغلى صقر في العالم

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» عرض مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقورفي مدينة الرياض، أغلى صقر «جير» في العالم، واشتراه صقار بمبلغ يقارب النصف مليون دولار، في حين تعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة «باسيفك نورث ويست» الأميركية، التي تعد من أفضل مزرعة عالمية للصقور.

ويتميز هذا الصقر بمواصفات عدة، فطوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشا ونصف إنش، ووزنه 980 غراما، وبيعت في الليلة الختامية من المزاد 3 صقور بمبلغ مليون وتسعمائة وتسعين ألف ريال (نحو 534 ألف دولار)، إذ كان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، حيث عرضت مزارع انتاج الصقور القادمة من 14 دولة، صقورا من نخبة السلالات، لقيت إقبالا كبيرا من صقاري المملكة والمنطقة.

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