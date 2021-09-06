لا تفسد حياتك بيدك.. تدريبات تجنبك مقارنة شريك حياتك بالآخرين: اضبط المنبه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور فترات متباينة من الدخول في علاقة عاطفية، سواء كانت زواجًا أو ارتباطًا رسميًا أو غير رسمي، يقع كثيرون في أزمة المقارنة الدائمة بين شريك الحياة وآخرين، وهو ما يساعد على اندلاع مشكلات بين الطرفين، قد تؤدي إلى الانفصال في بعض الأحيان.

تدريب للابتعاد عن مقارنة شريك الحياة

تدريب نفسي بسيط، قدمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمساعدة من يعانون من تلك الأزمة على الابتعاد عنها، وتجنب وضع المقارنات المستمرة بين شريك الحياة، وآخرين من المحيطين.

1- اضبط المنبه الخاص بك على هاتفك، كي يرن الجرس الخاص به بعد مرور 5 دقائق فقط.

2- اكتب 10 مميزات أو إيجابيات في علاقتك مع شريك حياتك.

نصائح أخرى لتجنب أزمة المقارنات

قدم الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، خلال حديثه لـ«هن»، مجموعة أخرى من النصائح النفسية التي تساعد الشخص، على الابتعاد عن مقارنة شريك حياته مع آخرين.

1- إدراك أن المقارنة سبب من أسباب فشل العلاقات، «بتبوظ علاقتي بالطرف الآخر».

2- إدراك الظروف الشخصية لشريك الحياة وتفهمها وتقبلها بصدر رحب ورضا تام، «كل إنسان ليه ظروفه الخاصة بيه مينفعش أقارنها بظروف شخص تاني».

3- عدم نقل عوامل نجاح التجارب العاطفية الأخرى إلى العالم الشخصي.

4- التعايش وفق الإمكانيات المتوافرة بالنسبة لشريك الحياة.

5- عدم نقل تفاصيل العالم الافتراضي المحيط عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى عالمي الخاص، «مابصش لحياة المشاهير على السوشيال ميديا».

6- عدم الهروب من العالم الحقيقي بتفاصيله المختلفة إلى العالم الافتراضي.

7- التخلص من الأفكار السلبية بشكل دائم.

8- الهروب من التعرض للأخبار السلبية بصورة دائمة.