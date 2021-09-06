5 نصائح للتغذية الصحية بعد تجاوز 50 عاما.. غيري نظامك وكتري من الفواكه

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقدم في العمر، تضعف مناعة الإنسان تدريجيا، وتصبح الأنظمة الغذائية الطبيعية، هي السلاح الأقوى لمحاربة ضعف المناعة، إذ ينصح دائمًا بتناول المزيد من الأطعمة والسوائل الطبيعية، والتقليل من الأطعمة الحارة والدهون المشبعة.

وقدمت ديفيا مالك، خبيرة التغذية، عددا من النصائح الغذائية، خاصة لمن تجاوز الـ50 من عمره، كان من بينها ضروروة تغيير النظام الغذائي، الذي كان يعتمد عليه في سن مبكر، مستعرضة 5 محاور تفصيلية، عن الأسلوب الصحي الأمثل في التغذية لكبار السن، بحسب موقع «only my health».

الفواكه والخضروات والشاي الأخضر

لا بد أن يتضمن النظام الغذائي لكبار السن، مجموعة كبيرة من الفواكه الطازجة والخضروات الورقية والأسماك والمكسرات، مع أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويحتوي الشاي الأخضر، على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة قدرة الذاكرة، والتوازن العقلي عند التقدم في العمر، وتساعد هذه الوجبات على تعزيز الطاقة وتحسين المظهر والمزاج.

الكالسيوم

الكالسيوم أيضًا من العناصر المهمة ، التي يجب أن تتواجد في الأنظمة الغذائية، للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام، ويمكن الحصول على الكالسيوم، من خلال الألبان والجبن، وأيضًا من البروكلي واللوز والمكسرات والفستق.

البروتين من مصادر متعددة

يعمل البروتين على تقليل مستوى التوتر والعصبية والاكتئاب، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة المليئة بالبروتين، مثل الأسماك والفاصوليا والمكسرات، لكن يجب الحذر من استهلاك كبيرة من البروتين الموجود بمنتجات اللحوم المصنعة، إذ يمكن أن تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والأمراض الصحية الأخرى.

الألياف

يجب أن تتضمن الأنظمة الغذائية، الألياف، لأن قوة الهضم لدى الأشخاص الذين تجاوز بهم العمر تقل، كما أن الألياف تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر، كما أنها تعمل على إنقاص الوزن.

انتظام الوجبات

تحرق سعرات حرارية أقل عندما تكون في الخمسينيات من العمر، عما كنت تحرقه في سن أصغر، لذلك حافظ على التمثيل الغذائي الخاص بك نشط ومتوازن طوال اليوم، عن طريق تناول الطعام بشكل منتظم، دون تأجيل موعد الوجبات.