أطعمة لزيادة المناعة عند الأطفال.. منها الشوفان والفلفل الأحمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند تحضير الوجبات الغذائية المختلفة للأطفال داخل المنزل، تحرص الأمهات على تقديم الأغذية الصحية التي تساعدهم على النمو بشكل سليم، حتى تتصدى أجسامهم الصغيرة لعدوى الأمراض المختلفة، لذلك يقدم لكِ «هن» أطعمة لزيادة المناعة عند الأطفال، حسبما ذكر موقع «superhealthykids» الصحي.

أطعمة لزيادة المناعة عند الأطفال

1- اللوز

يعد اللوز من المواد الغذائية المليئة بفيتامين «E»، وعنصر المنجنيز، وهو ثنائي قوي معزز للمناعة، ونشاط الخلايا القاتلة الطبيعية.

2- التوت

مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي، الذي يساعد على الحفاظ على جهاز المناعة.

وهناك العديد من أنواع التوت المختلفة، التي يجب على الأم محاولة تضمينها في النظام الغذائي لطفلها، من بينها: التوت الأزرق، والتوت البري، والتوت الأسود.

3- الزبادي

تحفز بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي عمل الجهاز المناعي، فقط يجب على الأم التأكد من استخدام زبادي قليل السكر أو بدون سكر مضاف، لأن السكر له تأثير معاكس على جهاز المناعة.

4- سمك السلمون

السلمون غني بدهون «أوميجا 3»، التي تعد ضرورية لنمو العقل، بل وتساعد أيضًا، على زيادة تدفق الهواء إلى الرئتين، وحمايتهما من الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

وتساعد هذه الأحماض الدهنية على تعزيز جهاز المناعة، والخلايا المناعية.

5- البيض

البيض أحد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «د»، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الأخرى المعززة للمناعة، مثل فيتامينات «ب» و«السيلينيوم».

6- البروكلي

يحتوي البروكلي على عدد من معززات جهاز المناعة، بما في ذلك الفيتامينات «C» ،«A» ،«E» وعدد من مضادات الأكسدة.

7- السبانخ

السبانخ مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة، فهي تحتوي على فيتامينات «A» ،«E» ،«C» ،«K وحمض الفوليك والمنجنيز والزنك والسيلينيوم والحديد.

وتعمل كل هذه العناصر الغذائية بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

8- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البيتا كاروتين، التي تشير الدراسات، إلى أنها تساهم في زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وزيادة نشاط الخلايا القاتلة.

وتعد البطاطا الحلوة، أيضًا، مصدرًا رائعًا لفيتامين «سي»، وهو محسن آخر لجهاز المناعة.

9- الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو أحد مكونات الألياف التي تنشط الخلايا القاتلة، التي تقاوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات المختلفة داخل الجسم.

10- الحمضيات

تعتبر ثمار الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال من بين أفضل الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة لدى للأطفال، فهي مصدرًا ممتازًا لفيتامين «ج»، وتعد عنصر غذائي مسؤول عن تقوية جهاز المناعة.

11- الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين «سي»، فهو مصدرًا رائعًا له لتقوية جهاز المناعة، كما أنه يحتوي على عنصر بيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين «أ»، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية.

فيمكنك خلط الفلفل الأحمر مع وجباتك المخصصة لأطفالك بنسب جيدة.