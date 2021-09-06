الامارات | بسبب «كورونا».. القردة تغزو المنازل في جزيرة بالي

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. القردة تغزو المنازل في جزيرة بالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل غياب السائحين الذين عادة ما كانوا يقدمون للقردة في منتزه بجزيرة بالي الإندونيسية طعاما وفيرا، لجأ القردة لغزو منازل السكان للحصول على الطعام.

وكان عادة ما يقدم الزوار في منتزه سانجيه مانكي في بادونج لقردة المكاك الموز والفول السوداني. ولكن منذ بداية جائحة كورونا، التي أغلقت بسببها جزيرة بالي، اعتمدت قردة المكاك على بقايا طعام العاملين في المنتزه، وفقا لما قاله مادي موهون، مدير المنتزه.

وقال «مازلنا نقوم بإطعامها الموز والكسافا، ولكن يبدو أنها تريد طعاما من السائحين».

وأضاف«بعض القردة كانت دائما ما تقوم بغزو منازل المواطنين، ولكن نظرا لأنه لا يوجد زوار يقومون بإعطائها الفاكهة والفول السوداني، تجرأ المزيد منها بالقيام بغزو المنازل».

وأوضح مادي أنه طرح نداء عاما يطلب فيه تبرعات، وحث السلطات على السماح بدخول عدد محدود من الزوار للمنتزه.



وقال«نخشى أنه في حال عدم تعامل القردة مع الأشخاص لفترة طويلة، أن تصبح عدوانية عندما نعيد فتح أبوابنا أمام الزوار».

وأشار مادي إلى أن تكلفة إطعام الـ600 قرد بالمنتزه تبلغ 500 ألف روبية (35 دولار)، ولكن المنتزه يواجه صعوبات مالية منذ أن أغلق أبوابه خلال ذروة الجائحة العام الماضي. وكان المنتزه قد فتح أبوابه في يونيو الماضي، ولكنه اضطر للاغلاق مجددا بعد حدوث زيادة كبيرة للغاية في حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في جاوة وبالي بسبب سلالة دلتا.

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