الامارات | العثورعلى طفل مفقود في غابة أسترالية

شكرا لقرائتكم خبر عن العثورعلى طفل مفقود في غابة أسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت خدمة الطوارئ الاسترالية طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد ثلاثة أيام من تغيبه عن منزل أسرته.

وفي لقطات مصورة كشفت عنها شرطة نيو ساوث ويلز، يظهر الطفل أنطوني ‭'‬إيه.جيه‭'‬ إلفالاك وهو يحاول يائسا الشرب عبر اغتراف قطرات ماء بيده من جدول في غابة بمنطقة بوتي على مسافة 150 كيلومترا شمال غربي سيدني قبل إنقاذه مباشرة.

ونُقل الطفل إلى مستشفى وقيل أنه يعاني من خدوش بسبب سقوطه وكذلك من طفح جلدي مكان الحفاضات. ولم يتضح سبب تجول الطفل بعيدا عن منزل أسرته يوم الجمعة الماضي.

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