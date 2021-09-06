بعد ظهور "مو" .. هل سيكون هناك المزيد من المتغيرات الخطيرة لكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ نشأة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، منذ حوالي عام ونصف، تحور الفيروس عدة مرات، أولاً ألفا، ثم دلتا، لامدا والآن اكتشف الباحثون نوعًا جديدًا من كورونا يسمى "مو".

تم تصنيف هذا الفيروس المتحور مؤخرًا على أنه "متغير مثير للاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية، وقد تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021، في الأشهر السبعة الماضية، تم الإبلاغ عن وجوده في حوالي 39 دولة في جميع أنحاء العالم.

ويبقى السؤال.. هل سيكون هناك المزيد من المتغيرات الخطيرة لكورونا؟.. ها ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

هل متغير مو أكثر عدوى من دلتا؟

يختلف التركيب الجيني لمتغير Mu عن السلالة الأصلية للفيروس، وهذا يعني أيضًا أنه يمكنه التهرب بسهولة من الحماية التي توفرها لقاحات كورونا التي يتم تقديمها في جميع أنحاء العالم، الشيء الوحيد المطمئن هو أنه حتى بعد تواجده منذ يناير، لا يبدو أن هذا البديل يتفوق على متغير دلتا، السائد في معظم أنحاء العالم، وفقًا للدراسات المبكرة التي أجراها باحثون من إيطاليا، فإن متغير مو عرضة للأجسام المضادة التي ينتجها لقاح Pfizer-BioNTech، ومع ذلك، فإنهم لا يعملون بكفاءة كما يعملون على السلالة الأصلية للفيروس، تشير دراسة أخرى مبكرة من المملكة المتحدة إلى أن طفرات معينة قد تساعد متغير مو على الهروب من جهاز المناعة.

لماذا يتحول الفيروس؟

يحدث نوع مختلف من الفيروس عندما يكون هناك تغيير أو طفرة في التركيب الجيني الأصلي للفيروس، إن الطبيعة العامة للحمض النووي الريبي للفيروس بما في ذلك الفيروس التاجي تتطور وتغير بنيتها بمرور الوقت، قد يحدث ذلك بسبب الفصل الجغرافي، التغييرات في بنية الحمض النووي الريبي في حالة وجود فيروس ليست جديدة ونفس الشيء ينطبق على COVID-19، تتحور جميع الفيروسات بما في ذلك الأنفلونزا والبرد بمرور الوقت، لهذا السبب يوصى بأخذ لقاح الأنفلونزا كل عام للتعامل مع الإصدار الأحدث من الفيروس.

ما هو البديل المثير للاهتمام؟

يتم تصنيف الفيروسات عمومًا تحت قسمين - "متغير مثير للقلق" و"متغير مثير للاهتمام"، تم وصف متغير مو على أنه متغير مثير للاهتمام، مما يعني أنه يبدو أنه لديه القدرة على إحداث المزيد من الضرر، "مو" لديه القدرة على التسبب في ضرر أكبر، ولكن لا تزال هناك أدلة أقل لتأكيد ذلك.

بصرف النظر عن هذا البديل الجديد الذي ظهر في كولومبيا، صنفت منظمة الصحة العالمية أربعة متغيرات أخرى- إيتا، وإيوتا، وكابا، ولامبدا- باعتبارها متغيرات ذات أهمية.

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن مو هو متغير خطير وقد يهيمن حتى على متغير دلتا في الأوقات القادمة، في مثل هذه الحالة، سيتم ترقيته كمتغير مثير للقلق مثل ألفا و بيتا و جاما و دلتا.

هل سيكون هناك المزيد من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا؟

نعم، تحور الفيروس أمر طبيعي تمامًا، مع انتشاره إلى مناطق مختلفة، وعرق ومنطقة جغرافية، يستمر الحمض النووي الريبي في التحور، منذ نشأة كورونا، تم اكتشاف متغيراته من أجزاء مختلفة من العالم من وقت لآخر، بعض المتغيرات أقل عدوى، فهي تأتي وتذهب ولا يعرف أحد عنها، في حين أن البعض الآخر أكثر عدوى ولديه القدرة على التسبب في ضرر أكبر للإنسان.

هل اللقاحات فعالة في هذه المتغيرات؟

تم تطوير اللقاح الذي يتم إعطاؤه حاليًا وفقًا للتركيب الجيني للسلالة الأصلية للفيروس، تستهدف معظم هذه اللقاحات البروتين الشائك للفيروس عندما يحاولون إدخاله في الخلايا، تعرضنا اللقاحات للبروتين المرتفع للفيروس حتى يتعلم جهاز المناعة لدينا القتال بعد ملامسة كورونا.

نظرًا للتغير في بنية بروتين السنبلة في المتغير، فقد لا يكون اللقاح فعالًا عليهم.

الخلاصة

قد يصل متغير جديد من وقت لآخر ويمكنه أيضًا الهروب من الحماية التي يوفرها التطعيم، من الصعب تحديد البديل الذي سيكون أكثر عدوى أو سيكون محصنًا من اللقاح، للأسباب نفسها، يتم إدخال الحقن المعزز، تساعد الحقن المعززة على محاربة المتغيرات وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، يتم إعطاء الحقن المعزز في العديد من حالات العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا والكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (DTaP).