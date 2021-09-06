تعرف على كيفية إيقاف سرعة ضربات القلب في أقل من دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعرف الكثير منا الشعور عندما يبدأ القلب في النبض بشكل أسرع في الصدر، وهناك طريقتين بسيطتين ولكن فعالتين ستساعدك على التعامل مع زيادة معدل ضربات القلب، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- غمر الوجه في الماء البارد:

مع انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، تتباطأ ضربات القلب، وهذه هي الطريقة التي يكيّف بها الجهاز العصبي الجسم مع الظروف الجديدة، وبالتالي سيستجيب القلب بشكل أسرع لبرودة الوجه لأنه أقرب من باقي أجزاء الجسم.

لذلك، عندما يعاني المرء من تسرع القلب، يوصى بالقيام بما يلي:

- سكب الماء البارد في وعاء عميق، وكلما كان البرودة أفضل، إذا كان لديك ثلج يمكنك إضافته.

- احبس انفاسك إذا لزم الأمر، واضغط على أنفك بأصابعك، واغمس وجهك في الماء البارد لبضع ثوان.

إذا لم يكن هناك وعاء مناسب ، خذ الماء في يديك واغمس وجهك، ويمكنك أيضًا تدليك وجهك بمكعبات الثلج ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة الصدغ.

هذه طريقة للتأثير على العصب المبهم الذي يتحكم في معدل ضربات القلب:

- خذ نفسًا عميقًا، وقم بإجهاد عضلات البطن.

- اضغط على أنفك بإصبع الإبهام والسبابة، وأغلق فمك وعينيك.

حاول الزفير مع إغلاق أنفك وفمك مع الاستمرار في إجهاد عضلات البطن.

لا يجب استخدام أي من الطرق المذكورة أعلاه عندما يكون تسرع القلب مصحوبًا بألم شديد في الصدر أو إحساس حاد بنقص الهواء، ففي مثل هذه الحالات، يكون السبيل الوحيد للخروج من الموقف هو الاتصال بسيارة الإسعاف.