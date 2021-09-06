طريقة عمل الرقاق بأطعمة مختلفة وسريعة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الرقاق من أكثر المأكولات التي تتواجد بكثرة على المائدة المصرية، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بعدة طرق، سواء باللحمة المفرومة أو بالخضراوات أو بالجبن، حتى يجذبن أطفالهن لتناول الأطعمة داخل المنزل، لإبعادهم عن الأطعمة والمأكولات السريعة خارجه.

ويُقدم هُن للأمهات طريقة عمل الرقاق داخل المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الرقاق الطري

4 كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة سمنة.

ماء.

رشة ملح.

رشة سكر.

طريقة عمل رقاق طري

- خلط الدقيق والملح والسكر، وتضاف السمنة السائحة والماء، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تشكل العجينة لكرات صغيرة، وتترك لترتاح وتفرد بالنشابة.

- يحشى الرقاق باللحمة المعصجة والجبن ويطبق، ويدهن بالسمنة ويقلب في طاسة على النار حتى النضج وتقدم.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

المقادير

1/2 كيلو رقاق.

1/2 كيلو لحم مفروم أحمر.

2 بصلة متوسطة مبشورة بَشْر ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

مرقة لحمة كاملة الدسم.

سمن.

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

- عصَّجي اللحم بالبصل، وضيفى له الفلفل الأسود والملح والبهار الحلو والمشكل.

- قسمي الرقاق إلى نصفين متساويين فى العدد، وضعى إلى جوارك وعاء واسعا، داخله شوربة دافئة، تميل إلى السخونة البسيطة، واغمسي داخله قطعة الرقاق، مع التأكد من أنها غطت كلها بالشوربة.

- احضري صينية أو طاسة غير لاصقة، ومدهونة بالسمن خفيف.

- ضعى قطعة الرقاق، وكررى نفس العملية، حتى يصبح العدد 3 قطع، عندها وزعى بعض السمن، ثم كررى نفس الخطوة، وبعد 3 قطع ضعى السمن، إلى تنتهى من النصف الأول من الرقاق.

- ضيفى الآن اللحم المعصج، وبنفس الترتيب والطريقة، أكملى رَصّ الرقاق.

- ضعى الطاسة المستخدمة أو الصينية التى بها الرقاق على نار متوسطة، وخفضيها تدريجيا، وحركيها من وقت لآخر حتى تضمني أن الحرارة قد وصلت لكل جزء.

- حاولى بخفة مراقبة اللون الذى اكتسبه الرقاق من الأسفل بـ«حَرْف سكينة» حتى تصل إلى اللون والقرمشة المطلوبة.

- غطي الصينية، بصينية أخرى مسطحة، واقلبيها، وضعي الرقاق مرة أخرى على لنار على الوجه الآخر، بعد دهن الطاسة بالقليل من السمن، وبنفس الطريقة اجعليها تأخذ اللون الجميل والقرمشة.