نزيف وتشنجات مهبلية.. هل تؤثر لقاحات كورونا على الدورة الشهرية؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

على الرغم من إجماع عدد كبير من الأطباء على أمان وفعالية جميع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على أنها الوسيلة الأكثر أمانًا في مكافحة جائحة كورونا فإن هناك هواجس معيّنة لدى خبراء الصحة بشأن الآثار الجانبية المحتملة التي قد تسببها هذه اللقاحات ومن ضمنها تغيرات في دورات الحيض ونزيف غير معتاد.

تغييرات في دورات الحيض

توفر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الخطوط الساخنة في جميع بلدان العالم للإبلاغ عن أية آثار جانبية تظهر بعد الحصول على اللقاحات وهو عبارة عن برنامج مراقبة يتيح لأي شخص الإبلاغ عن الآثار الجانبية التي تعرض لها بعد الحصول على اللقاح.

نزيف وتشنجات مهبلية

في هذا الصدد ذكرت الكاتبة ميشال وايز في تقرير نشره موقع «ذا كونفرسيشن» أن عدد كبير من النساء مررن بفترات حيض أكثر غزارة على غير المعتاد بالإضافة إلى حدوث تشنجات مهبلية مؤلمة ودورات شهرية غير منتظمة بعد تلقي اللقاح، ولكن نظراً لعدم قدرة أي شخص على إرسال أي معلومة إلى النظام، فإنه ليس هناك أي شيء مؤكد حتى هذه اللحظة.

لا يوجد دليل علمي ملموس

ووفقًا لموقع «boldsky» فإن التغيرات التي أبلغت عنها النساء حول وجود نزيف أو تشنجات لا توجد حتى الآن دراسات تدعم الصلة بين الحصول على اللقاحات والتغيرات في الدورة الشهرية، حيث لا يوجد دليل علمي ملموس حول ارتباط التطعيم بأنماط الحيض حتى الآن.

وأفاد الموقع أن هناك دراسة أجريت على 237 امرأة في سن الإنجاب مصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خضعن إلى التشخيص الإكلينيكي ببعض التغيرات في الدورة الشهرية، وشهدت 25% منهنّ تغيرات في حجم الدورة الشهرية و20% كانت لديهنّ فترة حيض أقل من المعتاد في حين أن 19% اختبرن دورة شهرية أطول من المعتاد.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف دهب طبيب النساء والتوليد لـ «الوطن» أنه لا يوجد أي أعراض جانبية حتى الآن ظهرت بعد أخذ اللقاح وجميعها تدور حول الأعراض المتعارف عليها موضحًا أنه لم يتردد عليه نساء يعانين من نزيف شديد أو تشنجات مهبلية بعد حصولهن على اللقاح.