لتجنب المخاطر.. اعرفي المواعيد الصحيحة لغسل الأسنان يوميا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

صحة الأسنان من الاهتمام بها، من الأشياء المهمة التي لا يجب الإغفال عنها أبدا، تجنبًا لتعرضها لمشكلات صحية كبيرة، ربما تمتد لتصيب اللثة أيضًا، لذلك ينصح بالحافظ على غسيل الأسنان بشكل يومي، دون إفراط أو تفريط، لكن يبقى السؤال: ما عدد المرات المناسبة لغسل الأسنان؟ وهل مرة واحدة تكفي للحفاظ عليها طيلة اليوم؟

3 مرات خلال اليوم، هو المعدل الطبيعي لغسل الأسنان يوميًا، بحسب ما ذكره الدكتور محمد إبراهيم، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، ناصحًا الأمهات بضرورة تعويد الأطفال على غسيل الأسنان تدريجيًا.

وشدد أخصائي جراحة طب الأسنان، خلال حديثه بالبرنامج، على ضرورة تعويد الأطفال على الحفاظ على الأسنان، حتى إن بدأ بغسيلها مرة في اليوم أو مرتين، فالأطفال عادة لا يحبوا أن يكونوا تحت ضغط كبير، لذلك احرصي على الحديث معاهم تدريجيًا.

مواعيد غسل الأسنان

أوضح الدكتور محمد إبراهيم، أن الـ3 مرات لغسل الأسنان، يتم توزيعها على مدار اليوم، بداية من الاستيقاظ من النوم، والمرة الثانية في منتصف اليوم، بعد تناول الكثير من الطعام والحلويات، والمرة الأخيرة تكون قبل النوم مباشرة.

الحفاظ على صحة اللثة

انتقل أخصائي جراحة الأسنان، إلى الحديث عن الحفاظ على اللثة، موضحًا أن صحة الأسنان تأتي أيضًا، من صحة اللثة، إذ يجب وضع روتين خاص للحفاظ عليها، مثل استخدام «الفتلة» الخاصة بتنظيف اللثة، موضحا أن طريقة استخدامها، تكون من خلال وضعها بين الأسنان، والنزول بها تدريجيًا تجاه اللثة، وهي تعمل على تنظيفها.

ويمكن استخدام غسول الفم، الذي يحافظ على نظافة الفم واللثة، كما أن الحفاظ على الأسنان، وغسلها 3 مرات يوميًا، يجنب الضخص من فرص التعرض إلى ظهور الجير والتسوس على الأسنان واللثة، ويمنع نمو البكتيريا.