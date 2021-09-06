علشان متبقاش «إكس لارج».. نصائح للرجال للتخلص من الكرش: اشرب كمون ومتاكلش بالليل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يؤرق الكرش كثير من الرجال في جميع أنحاء العالم، كونه يتسبب في إحراجهم، إذ يغفل أغلبهم أنه يتكون تدريجيا نتيجة تراكم دهون الجسم في منطقة البطن، ما يعني خطورته مع الوقت، إذ يسبب السمنة، وبالتالي يصبح صاحبه أكثر عرضه للمشكلات الصحية، كالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن كونه يعطي مظهرا غير لائقا، ويضع الشخص في خانة غير المرغوبين، خصوصا في بعض الوظائف التي تحتاج خفة الحركة والنشاط.

نصائح للتخلص من الكرش

قدمت مدربة اللياقة البدنية ندى إسماعيل، أثناء حديثها لـ«هُن»، طرقا للتخلص من الكرش لدى الرجال، الذي يعد عائقا كبيرا بالنسبة إليهم، إذ قالت: «البداية بالاعتماد على اتباع نظام غذائي صحي، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة قبل الخلود للنوم».

الوصفات والنصائح التي طرحتها «ندى» للتخلص من الكرش لدى الرجال، سهلة التنفيذ ويمكن تجهيزها بالمنزل، موضحة: «يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة في منتصف الليل بقدر الإمكان، كون الجسم يقوم بتخزين الطعام، ما يجعله يتكون على هيئة كرش، فضلًا عن ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة، وتناول كمية كبيرة من السوائل».

بلاش معجنات ووجبات سريعة

شددت مدربة اللياقة البدنية على ضرورة ابتعاد الرجال عن التوتر والضغوطات النفسية، التي تدفعهم لتناول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية: «الرجالة عادةً بيميلوا للمعجنات والحلويات والوجبات السريعة، يجب التقليل منها واستبدالها بالألياف الغذائية كالخضراوات الطازجة والفواكه، وألا يقل شرب المياة عن 8 أكواب يوميًا».

وأكدت ندى إسماعيل، أنه أيضا يمكن للرجال التخلص من الكرش عن طريق الأعشاب، إذ قالت: «يمكن للرجل تناول الكمون من خلال وضع كمية منه في الماء، وتركه حتى الغليان لمدة 10 دقائق، حتى يساعد على فقدان الوزن، وتسهيل عملية الهضم، والتخلص من الغازات».