5 تمارين منزلية للحفاظ على وزن السيدات.. هتبقي رشيقة في 15 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحفاظ على الوزن ورشاقة الجسم، أساسيات راسخة في عقلية الفتيات والسيدات، دائما ما يسعين لتحقيق تلك المعادلة، حتى يحتفظوا بجمالهن وأنوثتهن طوال الوقت، إذ تعد السمنة من أكثر المشكلات التي تؤرقهن، إذ يبحثن عن وسائل وبدائل عدة للوصول للوزن المثالي، خاصةً خلال فترة مكوثهن في المنزل لوقت طويل عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما جعلهن لا يترددن على صالات الجيم، مثلما كن يفعلن.

وحدد كابتن علي مظهر، مدرب اللياقة البدنية، العديد من التمارين البسيطة التي يمكن للسيدات القيام بها، حتى يحافظن على وزنهم أثناء مكوثهن في المنزل، خلال استضافته في برنامج «ماما دوت أم»، إذ قال: «في فترة الناس اتحبست في البيت بسبب كورونا، وفي أمهات بقى صعب عليها تنظم جسمها ومواعيدها، بسبب الشغل والبيت والأولاد، وهناك العديد من التمارين سهلة لا تتعد 15 دقيقة، يمكنهم من خلالها المحافظة على جسدهم، مع الحفاظ على شرب المياه طوال الوقت».

تقوية عضلة القلب في 15 دقيقة

عن التمارين المتبعة لتحقيق نظام صحي جيد، يعطي مزيد من القوة، قال مدرب اللياقة البدنية: «عضلة القلب يمكن الحفاظ عليها من خلال التغذية السليمة، ومن خلال تمارين الكارديو، وفي أنواع كثيرة ممكن نعملها في البيت خلال 15 دقيقة، من خلال الجري في المكان برفع الركبة للأعلى، أو أخذ خطوات سريعة للمس الأرض ثم العودة من جديد».

نط الحبل وتمرين القفزات الرافعة

وعن ثاني التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل، هو تمرين «Jumping Jacks - القفزات الرافعة»، الذي يعتبر افضل تمرين لحرق الدهون، إذ يقوم بتنشيط عضلاتك بالكامل، ويمكن القيام به كالتالي: «القفز لأعلى ثم تثبيت الذراعين في المنتصف مع شد البطن».

وفيما يخص التمرين الثالث «نط الحبل»، يشرح مدرب اللياقة البدنية، أنه يمكن القيام به كالتالي: «ممكن ننط الحبل، وفي حالة لو مش متمكنين، ممكن نحط حبل على الأرض وننط حواليه، مع وجود زجاجة مياه صغيرة من الجنب».